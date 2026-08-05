JR九州は5日、「令和8年熊本地震」(7月28日発生、最大震度7を観測)の影響で運転取りやめとなっている九州新幹線熊本～鹿児島中央間のうち、新水俣～鹿児島中央間について、8月7日から列車の運行を再開すると発表した。

九州新幹線は地震の影響により、熊本～鹿児島中央間で列車の運転を取りやめている。このうち新水俣～鹿児島中央間に関して、8月7日から運行再開のめどが立ったとのこと。運行再開後の8月7～16日は本数を減らし、「つばめ」を6往復(上りは鹿児島中央駅6時0分発・7時31分発・10時16分発・16時6分発・17時50分発・19時34分発、下りは新水俣駅6時47分発・8時18分発・11時8分発・16時58分発・18時42分発・20時26分発)運行する。

運行再開後、新水俣～鹿児島中央間の「つばめ」は途中の各駅に停車する。全車自由席(グリーン席除く)で、グリーン席の利用は不可。列車内の化粧室や洗面室も利用できない。なお、運行再開日や運行計画は今後の状況により変更となる場合がある。8月17日以降は本数を増やして運行を予定しており、運行ダイヤは決まり次第、改めて案内する。

一方、九州新幹線の熊本～新水俣間は橋りょうやレールに大きな変状などが発生。復旧に向けた作業を進めているものの、8月中の運行再開は困難としている。全容が確認でき次第、運行再開見込みについて8月中に改めて発表する予定とのこと。