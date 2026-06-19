片岡鶴太郎に森崎博之も　栗山千明の主演ドラマ『晩酌の流儀５ 〜夏編〜』追加キャスト発表

テレ東のドラマ『晩酌の流儀５ 〜夏編〜』(7月3日スタート 毎週金曜24:52〜25:23)の追加キャストが発表された。

片岡鶴太郎

片岡鶴太郎、森崎博之らが『晩酌の流儀５ 〜夏編〜』に出演

肉に対して異常なまでの情熱を持ち、独自すぎる“肉方程式”を真顔で語る、精肉店「ナイスミート」の店主・肉山役に土屋伸之(ナイツ)、強面で口下手なため誤解されやすいが実は温厚で優しい、美幸に恋心を抱く、鮮魚店「新雪谷統一」の店員・ヤス役に本宮泰風、ヤスの兄で、明るくひょうきんでヤスの恋の背中を押す、鮮魚店「新雪谷統一」の店長・アキラ役にアキラ100％が決定。

また、今シーズンよりレギュラーキャストとして、ヨガの達人であり、自称「ウマエネルギー」という超人的な力を操る青果店「馬太郎」の店主・馬太郎役を片岡鶴太郎が怪演する。

さらに、今作で北海道への進出を果たす、美幸(栗山千明)が勤める「ホップハウジング」の札幌支店の支店長候補・林崎役として、森崎博之の出演が決定した。

キャストのコメントは以下の通り。

土屋伸之

今回も肉山役でドラマに参加させて頂けるという事で大変光栄です。すでに撮影終了後のおつまみオールスターが登場する打ち上げの事で頭がいっぱいですが、しっかり撮影もナイスミートできるように頑張ります。

本宮泰風

美幸さんを好きになってしまった魚屋です。でも勇気がありません。だから兄貴に煽られます。けれどうまくいきません。しかし今回は……!?

アキラ100％

へい、いらっしゃい! 「晩酌の流儀」シーズン5に、鮮魚店「新雪谷統一」の店主として出演させていただきます。シーズン4から商店街の一員になり、楽しくてあっという間の半年間でした。今シーズンはどんなことが起きるのか!? みなさんも晩酌しながら番組をご覧ください。美幸さんに最高の魚を届けられるよう、頑張ります。よろしくお願いします!

片岡鶴太郎

シーズン1から大ファンで拝見しておりました。晩酌の流儀 シーズン５から登場して参ります。これは大変な事になるぞー。絶対にお見逃しなく。馬太郎と云う強烈なキャラクターでクセになります〜。お楽しみに〜。

森崎博之

このたびは北海道をロケ地に選んで下さりありがとうございました。濃密すぎる毎日で全く共演者ともスタッフさんとも飲みに行けず残念でしたが、初夏の北海道の美しい景色と食材をこれでもかと撮影していただきました。放送が楽しみです!

(C)「晩酌の流儀５」製作委員会