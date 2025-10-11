片岡鶴太郎、“正統派女優”の振り切った演技に驚き「コメディエンヌの素質が十分にあると思いました」

東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『介護スナックベルサイユ』(10月11日スタート 毎週土曜23:40 ～24:35)第1話にゲスト出演する片岡鶴太郎のコメントが公開された。

大衆演劇の市村雪之丞一座で活躍していた元役者役

片岡鶴太郎が演じるのは、かつて“市村馬太郎”として大衆演劇の市村雪之丞一座で活躍していた元役者、菱沼五郎。といっても脇役専門で一度も“板の真ん中”には立たずに役者人生を終えていた。

そんな五郎が人生の最後に会いたいと願ったのは、清水美砂演じる座長の市村雪之丞だった。「あの世へ行ったら、世話になった先代雪之丞に今の一座のことを報告したい」と呼んだのだが、久しぶりに会った当代雪之丞は、アイドルのようなファッションに身を包んでいた。あまりの変貌ぶりに驚き、言葉も出ない五郎だったが…。

片岡鶴太郎コメント

脚本を担当された清水有生先生のドラマには、30年前にも出演させていただきました。今回も先生の作品ということで是非、と思ったのですが、実際に読んでみると「さすが! 清水先生らしい企画だな」と、まさに感服です。清水美砂さんともそのドラマで共演していて、私の中では「正統派女優」というイメージだったので、今回の振り切った演技には驚かされました。でも、喜劇に必要な「間の取り方」をとても理解されていて、コメディエンヌの素質が十分にあると思いました。