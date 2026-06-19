かたせ梨乃×豆原一成W主演ドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』メインビジュアル公開　岡田結実、林芽亜里ら追加キャストも

テレ東のドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』(7月2日スタート 毎週木曜24:30〜)のメインビジュアルが公開された。

『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』の狂気的世界観を表現したビジュアル

紘(豆原一成)との結婚を夢見て……、信じて疑わずに花嫁姿で紘に迫る自認が16歳美少女の美子(かたせ梨乃)。ところが二人の前の鏡に映し出される現実は、絶対に離さないとばかりに既婚者である紘に執着する狂気的な隣人・61歳のおばさんと、掴みどころのない恐怖に震える紘の姿。そんな、“妄想”と“現実”が入り混じる本作の狂気的世界観を表現したビジュアルに仕上がっている。

また、追加キャストも発表された。明るく元気な元キャバ嬢で野村紘の妻・野村冴役に岡田結実、61歳白石美子が脳内で生み出した”理想の16歳美少女の白石美子“役に林芽亜里、紘の会社の先輩・河口雅志役に平埜生成、紘の会社の同僚・姉崎菜々子役に北村優衣、夫婦喧嘩でよく家出をする冴を優しく受け止める母・廣木志帆役に西山繭子が決定した。

追加キャストのコメントは以下の通り。

岡田結実

出演が決まり原作を拝見した時、面白すぎてすぐ読み切ってしまった興奮を今でも忘れません! そしてクランクインした今も、「これは絶対に面白いドラマになる!」と確信するシーンばかりで、毎日ぞわぞわしています。私が演じる野村冴は、年齢や見た目などの固定観念にとらわれず、人を巻き込んでいく魅力的な女性です。演じていて心が清々しくなり、学びも多く、とても楽しいです。ビジュアルもいかつくて最高です(笑)。「イチャ怖」という新しいドラマ体験かもしれません! ぜひ期待して待っていてください!

林芽亜里

私はかたせ梨乃さん演じる美子が脳内で生み出した憧れの16歳を演じさせていただきます。理想の16歳として、美子の真っ直ぐな気持ちを大切に、試行錯誤しながら絶賛撮影中です。想像を超える動きをする美子という人物を中心に、一人一人、そしてこの物語からどんどん目が離せなくなってしまいます。思わず「怖っ」と声が溢れてしまうような展開が盛りだくさんです。是非楽しみにしていてくださると嬉しいです!

平埜生成

わたしが演じる河口は、不純な男です。既婚者でありながら、夜な夜な出歩き遊んでいるような人間。「それは、アウトでしょう!」といわれるような言動のオンパレードです! しかし、わたしは、この作品と出会い「純粋」という言葉には「狂気」が秘められていることを確信しました。「純粋」と「狂気」が表裏一体なのだとすると、不純な人間の見え方も変わってくる、ような、こない、ような……? ぜひ、放送で確かめていただきたいです!

北村優衣

原作を読んだときに“ロマンティックホラー”というのがまさにぴったりな愛ゆえの狂気を感じる内容で、この作品に参加させていただくのが楽しみになりました。私が演じる姉崎菜々子は紘の同僚なんですが、物語にどう絡んでくるのか、どう掻き乱していくのか、視聴者の方がワクワクできるように努めたいと思います! この夏、キュンとゾクッを同時に味わえるドラマが始まりますよ〜!

西山繭子

初めて台本を読んだ時、最初は「ん? どういうこと?」となり、それから「えー!」となってページをめくる手が止まりませんでした。とても面白い物語で、今からワクワクしています。私が演じる志帆は冴の母親という役どころです。娘と同じような自由奔放さもありつつ、女手一つで冴を育てた女性としての強さと経験をもって若い夫婦を見守っていく。そんな母親としてドラマに彩りを添えられたらと思います。ちなみにここだけの話ですが、私も常に16歳の心を持ち合わせております。