スターダストプロモーション所属の9人組進化系ミクスチャーユニット・SUPER★DRAGON初の冠番組『スパドラ★クエスト』(毎週土曜25:45～、全24回予定)が、7月11日(25:50～)にフジテレビでスタートする。

同番組は、いま勢いにのるSUPER★DRAGONの個性や魅力を最大限に引き出し、新たな一面の発掘を目指すドキュメントバラエティ。

メンバーたちが慣れない挑戦や試練にも体当たりで向き合い、「男磨き」をテーマに成長していく姿を描く。お茶の間で愛される国民的スターを目指し、9人が本気で挑戦する様子に注目が集まる。

初回はチーム対抗「SUPER自己PR対決」

記念すべき初回放送では、年上メンバーによるFIRE DRAGONと年下メンバーによるTHUNDER DRAGONの2チームに分かれ、「SUPER自己PR対決」を実施。

メンバー9人がそれぞれ1分間の自己PRに挑戦し、観客に向けて自身の魅力を全力でアピールする。

観客は、最も印象に残ったチームに投票し、勝敗が決定。個性豊かなプレゼンがぶつかり合う白熱の展開となりそうだ。さらに番組内では、新曲「NUMBER」のパフォーマンスも披露される予定で、音楽面での魅力も存分に味わえる。

MCはお笑いコンビ・さや香が務め、SUPER★DRAGONの新たな挑戦を支える。

初の冠番組となる『スパドラ★クエスト』は、彼らの成長と魅力を凝縮した必見の内容となりそうだ。