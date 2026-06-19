ゆいかれんと藤林泰也のW主演ドラマ『ドライな同期の溺愛癖』メインビジュアル公開　小栗有以、京典和玖ら追加キャストも

BSテレ東のドラマ『ドライな同期の溺愛癖』(7月8日スタート 毎週水曜24:00～24:30)のメインビジュアルが公開された。

小栗有以、京典和玖らがドラマ『ドライな同期の溺愛癖』に出演

2022年に電子コミックとして配信されると、2人の恋愛模様に“胸キュン”が止まらないと話題を集めた、碧依ぺき氏による同名作を実写ドラマ化。

相手の匂いで心が読めるが故に恋愛に対してどこか奥手の女子・花澤彩芽(ゆいかれん)と、潔癖症で彩芽でも心を読むことができない無表情でクールな同期・宮嶋翠(藤林泰也)。ふとしたきっかけで宮嶋の心を読むと表のドライな一面とは裏腹、彩芽のことを妄想で愛でている変態だったことが判明する。

想いを知ってしまった恋愛奥手の彩芽と感情を全く表に出さないドライな宮嶋。それぞれ恋愛への不器用さを抱えた2人が一歩踏み出す模様が、2人を取り巻く人間模様とともに描かれる。

今回メインビジュアルが公開され、合わせて追加キャストが発表された。彩芽と宮嶋の後輩で、見た目も中身も“ザ・女子”、そして宮嶋に想いを寄せている姫宮加奈子役に小栗有以、彩芽の学生時代の元カレで、恋愛奥手になるきっかけともなった橋本拓也役に京典和玖、彩芽や宮嶋の上司で気弱だが面倒見がいい温水仁役に半田周平が決定した。

追加キャストのコメントは以下の通り。

小栗有以

オファーをいただき原作を読んだ時に、まさに少女漫画っぽい感じで面白くて少女漫画が好きだった学生の頃を思い出しました! 笑 私が演じる姫宮がこの作品の中で少しでもスパイスのような存在になれていたらなと思います!! 撮影の現場は本当に和やかでキャスト皆仲良く素敵な現場でした。 皆で作り上げたからこその良さも作品の中でも伝わるといいなぁと思います! お楽しみに!

京典和玖

人との距離が近いからこそ見えなくなるものや、言葉にできない感情。この作品には、そんな繊細な心の動きがたくさん描かれています。誰かを想う気持ちは、とてもシンプルでありながら、時に人を不器用にもさせるものなんだなって。橋本拓也として、優しさと、ときめきに満ちた世界を生きられたことを嬉しく思います。ぜひお楽しみください。

半田周平

あの人の心の声を聞きたい＿それは恋のはじまりの予感＿?! 思いを寄せること。そして、思いやること。人と人との繋がりで本当に大切なものに出会える作品だと思います。今、恋をしている人も、恋をお休み中の人も、ぜひ登場人物たちに同期して恋愛のすてきさに溺れてください!!

(C)「ドライな同期の溺愛癖」製作委員会