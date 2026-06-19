俳優の有村架純が主演を務める、映画『マジカル・シークレット・ツアー』(公開中)の本編映像が19日、公開された。

今回公開されたのは、和歌子(有村)が金密輸に手を染めるスリリングなシーンを集めた場面写真と、夫・高志(塩野瑛久)の元上司である田ノ上(斎藤工)の高級車を奪って、逃走している和歌子の姿を捉えた本編映像。

夫・高志(塩野)の横領と解雇を知り、多額の借金返済のために金密輸の闇バイトに足を踏み入れることになった和歌子(有村)。シンガポールで出会った、同じく金銭的な事情を抱える非正規雇用の研究員・清恵(黒木華)と、キャバ嬢で未婚の妊婦・麻由(南沙良)とともに、自ら金の密輸を行うことを決意する。

今回解禁された場面写真では、密輸した金塊を換金する和歌子の姿が。目を光らせて札束と金塊をチェックする姿からは、自信と慣れが感じられ、すっかり“密輸犯”の顔に。

さらに、壁をよじのぼり、脱獄犯さながらに逃走する様子や、ソファの上で金塊を愛おしそうに見つめる姿、税関でスーツケースを開き堂々と職員と対峙する和歌子の姿も。かつては夫や家族の顔色をうかがいながら生きてきた平凡な主婦の面影は、もはやどこにもなく、スリルと成功体験に背中を押され、犯罪に手を染めていく凛々しくも“悪い顔”に仕上がっていく。

一本の電話をきっかけに、高志・田ノ上ほか、親戚一同が会する葬儀の場で、金の密輸をしていることがバレてしまい責め立てられる和歌子。幼いころから自分の話に耳を傾けてくれなかった家族や親戚たち、さらには密輸のきっかけとなる横領・解雇を棚に上げて正論をぶつけてくる夫・高志に、思わず激怒し、ついに和歌子の胸の内に溜め込んでいた本音をぶちまける。そして、勢いのそのまま、家から飛び出した和歌子は外に停めてあった田ノ上の高級車を奪い車内に立てこもる。

慣れない運転でギアの入れ方さえ分からずあたふたしながらも、何とか車を急発進させ、高志や田ノ上を振り切り走り出した和歌子は、今までずっと言えなかった本音を吐き出して吹っ切れたのか、「うぉーーーーー!」と叫びながら田舎道を猛スピードで爆走する。

(C)2026「マジカル・シークレット・ツアー」製作委員会