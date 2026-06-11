「なるべくがんばって……」俳優の有村架純が10日、都内で行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』(6月19日公開)のトークイベントに登壇。デビュー当時から苦手なことを明かした。

  • 有村架純

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金密輸に手を染めた2児の母役に有村架純が共感した部分とは――

同作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。2児の母、大学の研究者、妊婦というそれぞれに事情を抱えた3人が偶然出会い、金の密輸という秘密によって絆を深めていく。

今作で金の密輸に手を染めた二児の母・和歌子を演じた有村。役との共通点について聞かれると、「私もこのお仕事を始めた頃は自分の意思というものを表現できなかったこともありましたし、今でも自分の考えを言うべきなのか、そうではないのかと揺れ動くこともあります」と話す。続けて「(和歌子の)“自分の言葉を飲み込んで、周りに身をゆだねて生きる”という部分は、自分も学生の頃やデビューしたての頃はあったので、共感できました」と、役柄と通ずる部分を語った。

現在は俳優という職業柄、自己表現をするようにしているといい、「今は自分の表現をしていかないとお仕事をするうえで困ることもあるので、なるべくがんばって表現するようにはしているんですが、今でも苦手です……(笑)」と照れた表情を見せていた。

イベントには有村のほか、天野千尋監督も登壇した。

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