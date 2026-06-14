2017年、中部国際空港で主婦たちが逮捕された金密輸事件。6月19日公開の映画『マジカル・シークレット・ツアー』は、実際に起こった事件に着想を得たオリジナルストーリーで、2児の母(有村架純)、非正規雇用の研究者(黒木華)、未婚で妊婦のキャバ嬢(南沙良)というそれぞれに事情を抱えた3人が偶然出会い、金の密輸という秘密によって絆を深めていく姿が描かれる。

金の密輸に手を染める主人公・和歌子(有村)の夫で、横領によって会社を解雇された高志を演じる塩野瑛久。脚本を読んだときに身近に感じながらも、役柄に対しては理解し難い部分もあったという。「高志がどんな人物なのか、何を考えているのか、正直よく分からなかった」理由とは――。

劇中では半分くらい昏睡状態の役柄「脚本を読んだ段階では……」

──今作へ出演が決まった際の気持ち、脚本を読まれた際の感想をお聞かせください。

出演のお話をいただいたときは、まず天野(千尋)監督の構想する世界に飛び込めることが純粋にうれしかったです。実際の事件をもとに書かれた脚本ということでしたが、「金の密輸」という題材って、ニュースで見ているとどこか現実味のない出来事として受け取ってしまうこともあると思うんです。だけど、この作品ではその犯罪がどこか身近に感じられて。僕自身、読みながらなぜかワクワクしていました。

──身近に感じたのはどういうところですか?

たぶんそれは、登場人物たちがすごく生き生きとしていたからだと思います。彼女たちを見ていると、「生きること」と「正しさ」って必ずしも一致するものではないんだなと痛感しました。

──塩野さんが演じる高志の印象や、演じるにあたって心がけたことはありましたか?

脚本を読んだ段階では、高志がどんな人物なのか、何を考えているのか、正直よく分からなかったんです。

──それはなぜでしょうか……?

映画の半分くらい昏睡状態だからです(笑)。だからこそ、監督にはたくさん質問しました。倒れる前の高志はどんな人だったのか、和歌子との関係は本当に冷え切っていたのか、なぜ横領に手を染めたのか。脚本には描かれていない部分を一つひとつ確認しながら作っていきました。撮影中もその都度、天野監督と擦り合わせをしました。

初共演で夫婦役の有村架純と撮影前にエチュード

──天野監督はどのような方でしたか?

普段の印象は柔らかい方なのですが、現場に立つとまるで別人のようでした。集中力がものすごくて、独自のこだわりもある。その緊張感が現場全体を引き締めていたように感じます。

──高志の妻で主人公・和歌子役の有村架純さんとは初共演となりましたが、撮影で印象に残っていることはありますか?

有村さんとは、クランクイン前に監督を交えてエチュードを行ったことが印象に残っています。

──どのような内容だったのでしょうか?

監督がスケッチブックにお互いに質問してほしいことを書いてくださって、それに対して有村さんと僕が役として答えるというものでした。

たとえば、「和歌子は高志から見てどんな人物ですか?」とか、その逆の質問だったり。お互いの視点から関係性を掘り下げていくことで、役の解釈がかなり深まった記憶があります。あとは、入院して病室で寝ている高志を和歌子がバシバシ叩くシーンも印象に残っています(笑)。

──かなり激しいシーンですよね。

そうなんです。和歌子がずっと抑え込んできた感情が一気にあふれる場面なので、有村さんの叩く勢いに思っていた以上に力がこもっていて、危うく飛び起きそうになりました(笑)。

──完成した映画をご覧になった感想と、お客様へのメッセージをお願いします。

冒頭から重い出来事は続きますが、不思議と湿っぽさはなく、むしろ女性3人の青春群像劇のようにも感じました。彼女たちは、人間関係や環境に適応するために抑え込んできたものを、「罪」という名の金の延べ棒で壊していく。その姿をどこか羨ましく感じながら見ていました。

もちろん、その代償は払うことになると思いますが、彼女たちが本当に手に入れたものは“金”だったのか……?

そこはぜひ観てくださった皆さんに考えていただきたいですし、どんな感想を抱かれるのか今から楽しみにしています。