俳優の有村架純が主演を務める、映画『マジカル・シークレット・ツアー』(6月19日公開)の期間限定コンテンツ「秘密のツアー」ダイジェスト映像が15日、公開された。

今回公開されたのは、有村・黒木華・南沙良が出演する期間限定コンテンツ「秘密のツアー」の内容を一部先行公開した特別ダイジェスト映像。MCにラジオプロデューサー・石井玄氏を迎え、ここでしか聞けない撮影秘話や作品の裏話を3人がたっぷりと語るスペシャルコンテンツとなっており、「秘密の思い出トーク」と題したコーナーでは、本編映像やメイキング映像を振り返りながら、3人が撮影時のエピソードを明かしている。

清恵(黒木)が、後輩・椎名(青木柚)と推しのボーイズグループ・NEONのライブ映像を見ながら“推し活”を楽しむ本編シーンを見た3人。普段の清恵とは異なるハイテンションな姿で踊るシーンについて聞かれた黒木は、「(青木)柚さんがK-POPを好きだということもあって、盛り上がり方を教えてもらいました」と撮影当時を振り返る。

さらに、プライベートでの“推し”を聞かれると、「ちゃんみなさんが好きで」と回答。「振り乱して応援するというよりかは、じっくり見て楽しむタイプ」と自身の“推し活スタイル”について言及した。

また、自宅で好きなコンテンツを見て盛り上がることはあるかと聞かれた有村は、「あまりハマっているものはないんですけど……」と前置きしながらも、「友人と懐メロを流して、たまに踊ったりします」と意外な一面を明かした。

続いて、3人が初めてシンガポールから日本へ金塊を密輸するシーンについてトークを展開。麻由(南)は妊婦姿を活かして大きなお腹に、清恵は松葉杖の中に、和歌子は子供のオムツの中に金塊を隠すという大胆な作戦について、南は、「賢いですよね、隠し所が。私は一瞬で見つかる場所に隠す自信があります」と、謎の自信をのぞかせていた。

(C)2026「マジカル・シークレット・ツアー」製作委員会