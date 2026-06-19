「自分が俳優を続けるうえでの財産になっていくというか……」――。八嶋智人が、食事会で舘ひろしから当時の話や映画の話を聞いて感じたことを語った。

八嶋智人

舘ひろしと食事へ行ったエピソードを八嶋智人が語る

映画『免許返納!?』(6月19日全国公開)の公開前夜祭が18日に都内で行われ、舘ひろし、西野七瀬、黒川想矢、八嶋智人、河合勇人監督が登壇した。

同作は、俳優仲間が起こしたバイク事故へのコメントをきっかけに窮地に陥った70歳の俳優・南条弘(舘ひろし)が、免許返納へのカウントダウンが近づくなか、親友でライバルだった俳優の願いと最愛の妻との約束をかなえようとする“ドライブコメディエンターテインメント”。かつて舘が主演した映画『免許がない!』(94)の主人公・南条弘という役名・設定を使ったアナザーストーリーとなる。

この日は上映前の舞台挨拶で、八嶋は「もしかしたら本当に、一生懸命観てないと、私が出たかどうかが分からないと……そういう話もございます」と切り出して観客の笑いを誘い、続けて「試写室で観て、観終わって出た時に、すごく清々しい気持ちになったんですよ。『気持ちいい映画を観たな』というのが結構久しぶりだった」と感想を語った。

さらに「近頃は、芸術性が高い、重たい、みたいなほうがいいと思われがちですけど、本当に楽しくて、でもちょっと泣けて、最終的には爽やかな風が吹いた‥‥…そんな感じがしたので、今日観終わったあと、そうなってくださったらうれしいなと思います」と自身の思いを伝えた。

また、八嶋は舘とのエピソードとして、自身のオールアップ後、自ら声をかけ、舘と食事に行ったときのことを回顧。本作で共演している南野陽子と3人ですき焼きを食べに行ったそうで、八嶋が「(舘さんは)いろいろ、近寄りがたい、みたいなところがあるとは思うんですけど、やっぱり舘さんって……」と言いかけると、すかさず舘が「(そうは)思ってないでしょ」と笑いながらツッコむ場面も。

これに八嶋も笑いつつ、「こっちから積極的に行くと、ちゃんと場を設けていただけて。そこで昔の話とか映画の話とか聞くと、やっぱりうれしい。自分が俳優を続けるうえでの財産になっていくというか……それはすごくありがたかったなと思います」としみじみと語っていた。

映画『免許返納!?』ストーリー

自他共に認める映画スター・南条弘(舘ひろし)は、70歳にして人生最大のピンチを迎えていた——。南条の原点ともいえる若き日の大ヒット映画『ハーレーライダー』で共演したライバル俳優・尾崎誠(宇崎竜童)がバイク事故を起こしたことを発端に、南条のコメントが誤解を生み、「スター俳優。南条弘(70) 免許を自主返納へ」と拡大解釈されてしまったのだ。

このままでは愛車のフェラーリに乗れなくなる! アクション映画も撮れなくなる! そんな南条の心配とは裏腹に、事務所社長の三宅(吉田鋼太郎)とマネージャーの川奈(西野七瀬)は、これを機に免許返納させよう! と南条を説得する。

そんな矢先、政府広報の免許返納CM依頼とハリウッド映画のオファーが舞い込む。盟友の願いと、最愛の妻との約束を叶えるまでは、いまはまだ免許返納をするわけにはいかない! 尾崎の息子・亮(黒川想矢)を探すために東北へ向かった南条は、最愛の妻との約束を叶えるため、『ハーレーライダー』の想い出の一本道へ向かうのだった……。