東映が贈る新たなヒーローブランド＜PROJECT R.E.D.＞シリーズ公式X(@ProjectRED_Toei)より、同プロジェクトの新情報が6月21日に発表される旨のティザービジュアルが投稿された。

「PROJECT R.E.D.」とは、“赤いヒーロー”が活躍する、東映が手掛ける特撮映像シリーズ。あらゆる世界が次元を超えてクロスオーバーし、交差するという。「R.E.D.」は、「超次元英雄譚 : Records of Extraordinary Dimensions」の略称。

現在、テレビ朝日系列にて『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』が日曜午前9:30に放送中だ。

今回発表されたビジュアルは、「角」と「6月21日詳細解明」というテキスト、そして炎をまとった角がデザインされたもの。ファンからは様々な憶測が飛び交っており、21日の詳細発表が気になるところだ。

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