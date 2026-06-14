現在テレビ朝日系列にて放送中の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の放送と連動した、東映特撮ファンクラブ(TTFC)のスピンオフミニドラマシリーズ『補完捜査 ギャバンの非番』では、6月14日10時より、テレビシリーズ本編第18話「大切な人」のその後を補完する「極めよ!コスプレ道!」を、TTFCにて会員見放題配信を行う。さらに第19話～第21話補完捜査のラインナップも解禁された。

NO.15 第18話補完捜査「極めよ!コスプレ道!」

6月14日10時よりTTFC会員見放題配信がスタートする、NO.15 第18話補完捜査「極めよ!コスプレ道!」では、テレビシリーズ本編第18話での潜入捜査をきっかけに目覚めたギャバン・ブシドー/哀哭院 刹那(演：赤羽流河)の“コスプレ道”が炸裂。さらに刹那の上司である天羽琉唯(演：入山杏奈)、TTFCオリジナルのギャバンとして第14話補完捜査より登場しているギャバン・アミーゴ(声：川澄綾子)も参戦し、コスプレ道を極めるノンストップな仮装パーティーがはじまる。

刹那はクールなイメージを覆す弾けた騎士、琉唯は絶対的な美と抗えないカリスマ性で思わずひれ伏したくなる威厳を放つ、ギャバン・アミーゴは次元を超越する面妖なお姫様に、暴走するパッションの果てに行きついた“衝撃の正装”とは。3人が着こなす至高のエレガント・ドレスに注目したい。

今後のラインナップ

第19～第21話補完捜査までのラインナップも解禁された。カレル・コム・ウィギレス局長の誰も知らない秘密が明らかになる第19話補完捜査「極秘潜入!カレルの執務室!」、ギャバンたちをサポートする自律型AIアシスタントアギ(演：有坂心花)の誕生秘話を描く第20話補完捜査「AGI 誕生の日」など、今後も見逃せないエピソードが続々登場する。

NO.16 第19話補完捜査「極秘潜入!カレルの執務室!」

謎多き局長カレルの執務室にパトラン(声：子安武人)と和仁淵 力哉(演：安田啓人)が潜入。極秘ミッションを遂行するなかで2人が見つけたカレルの秘密とは!? (2026年6月21日配信)

NO.17 第20話補完捜査「AGI 誕生の日」

ギャバンたちの戦いを笑顔で支える自律型AIアシスタントアギ、初めて彼女が笑った日のエピソードを描く。(2026年6月28日配信)

NO.18 第21話補完捜査「ギャバンとギャバン」

「アリ」のギャバン、ギャバン・アーマイゼ(声：立木文彦)が登場。ギャバン・アミーゴとまさかのコンビ結成!? ギャバン・アミーゴが次元を巡る理由が明らかに。(2026年7月5日配信)

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