マクドナルドは、FIFA ワールドカップ26開催を記念した商品「VIVA! ワールドマック」を6月17日から期間限定で販売する。「VIVA! ワールドマック」には世界の味わいを楽しめるバーガー5種と、シャカシャカポテト、フィズ＆フロートが登場する。

マクドナルドがFIFA ワールドカップ26開催を記念した期間限定商品「VIVA! ワールドマック」を発売

マクドナルドはワールドカップオフィシャルスポンサー

新商品発表会に登壇した、日本マクドナルド マーケティング本部 ナショナルマーケティング部 執行役員の西田瑛太郎氏は、今年開催されるワールドカップのオフィシャルスポンサー兼オフィシャルレストランとして、「VIVA! ワールドマック」と題した商品を期間限定で販売すると発表。

日本マクドナルド マーケティング本部 ナショナルマーケティング部 執行役員 西田瑛太郎氏

さらに、FIFAワールドカップ2026とのコラボレーションを記念し、公式コラボレーショングッズも登場。限定グッズは、マクドナルド公式アプリを通じて商品を購入すると10円ごとに1ポイントが付与される「Myマクドナルドリワード」のポイントによる抽選で当てることができる。

気分も盛り上がるガツン! 味のバーガーが充実

ここからは、期間限定メニューにについて紹介する。

メニュー説明を行った、日本マクドナルド マーケティング本部 メニューマネジメント部 統括マネージャー 上田寛子氏

まずはバーガー「ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」。

厚みのある100パーセント肉厚ビーフと、外はカリッと中はホクホクとしたザク切りポテトパティを組み合わせたボリュームのある1品。さらに3種のスパイスと、3種の製法で仕上げたガーリックを使用したガーリックペッパーソースを合わせています。クリームチーズのコクが特徴のアイオリソースを組み合わせることで、ガーリックのガツンとした味が引き立つ。

今回の期間限定メニューに共通しているのは、バンズがサッカーボールをイメージしたビジュアルになっていること! さらに開催国のアメリカやメキシコで親しまれているトウモロコシ由来のコングリッツを使用している。

サッカーボールをイメージしたバンズ

CMにも登場している、俳優の岡田准一さんは「ザク切りポテト&肉厚ビーフ! コク旨ガーリックペッパー」を食べ、「食べる前からガーリックの匂いが美味しそう! お肉がガツンと入ってきて、何種類も香ばしい香りが口の中で花の中に広がりますね」と笑顔を見せた。

続いては「メキシカンタコスチーズチキン」。

ボリュームたっぷりの胸肉を使用したチキンパティーに、メキシカンタコスフィリングとレタス、チェダーチーズ、スイートレモンソースを組み合わせた商品。

メキシカンタコスフィリングには、トマトペースト、オニオン、ガーリックをベースに肉のうま味とスパイスを加えている。ハラペーニョを効かせており、ピリッとした夏にぴったりな辛さが心地よい。ハンバーガーなのにタコスを食べているかのような本場感を感じる美味しさだ。

ハンバーガーなのにタコスを食べているかのような本場感

元サッカー日本代表・中澤佑二さんは、「かなりスパイシー感はありますね! チキンとスパイスの相性もいい!」と感動した様子。具材を挟む順番について開発段階で試行錯誤を重ねたエピソードが披露されると、「いいパフォーマンスを見せるためには、試行錯誤って大事ですから」とサッカーと絡めてコメントした。

そして、「アボカマヨチーズシュリンプ」。

「海老フィレオ」を彷彿とさせる、ザクザクの衣とぷりぷりぷりっとした海老のエビカツに、レタス・チェダーチーズを加え、アボカドペーストを使用したクリーミーでメキシカンな味わいのワカモレマヨソースを合わせている。ワカモレマヨソースにはガーリックやオニオンを使用して奥行きのある味わいに仕上げ、さらにレモン果汁を少し加えることで、クリーミーながらも爽やかでキレのある後味となっている。エビ・チェダーチーズ・レタスの美しい色味のコントラストにも注目だ。

試食した俳優の影山優佳さんは「まずザクザクした衣の食感で楽しませてくれて、ワカモレマヨソースがまろやかなんだけど、喉の奥まで伝えてくれるような洗練された味わいがあります」とコメント。思わず言葉が溢れてしまうほどの美味しさだと早口で語った。

さらに、朝マック限定でマフィンを使用した「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」、夜マック限定ではビーフパティを2枚重ねた「ザク切りポテト＆倍肉厚ビーフコク旨ガーリックペッパー」も登場する。

さらにサイドメニューでは「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」が期間限定で登場。ガーリックステーキをイメージしたガツンとしたガーリックの風味とビーフの旨味が楽しめる。

ドリンクでは「マックフィズ ブルーエナジー」が登場。リンゴ果汁を使用した爽快感のある炭酸エナジードリンクで、アルギニン、グリシン、アラニンの3種類のアミノ酸を配合し、リフレッシュしたいときにピッタリな1杯。鮮やかなブルーの色合いは日本選手のユニホームをイメージしている。試飲した岡田さんは、「アミノ酸が入っているのがいいですね！」と成分に興味を示し、「これからの季節に飲みたい味ですね」と感想を述べた。

ワールドカップ観戦のお供に気分を盛り上げるのにぴったりなコラボ商品だ。