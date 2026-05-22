日本マクドナルドは5月27日、「もものスムージー」(490円～)と「マスカットスムージー」(470円～)を全国のマクドナルド店舗(一部の店舗は除く)で発売する。

期間限定スムージーが登場

「マックに甘いの飲みにこないか?」というメッセージのもと、2つのスムージーが期間限定で登場する。

もものスムージーは、「McCafé by Barista(マックカフェ バイ バリスタ)」限定メニューとして初登場以来、この季節限定の定番商品として展開している。黄桃と白桃とネクタリンの3種類の桃の果汁を使用したスムージーに、ごろっとした白桃の果肉入りソースをトッピングした、ももの味わいを存分に楽しむことができる一杯。

新商品のマスカットスムージーは、マスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使用した果汁感のあるスムージーに、プルンとした食感が楽しめるマスカットゼリーをトッピングした、一杯でマスカットのおいしさを堪能できるスムージー。

新TVCMはあのさん&齊藤なぎささん

5月26日から放映予定の新TVCMでは、「マックに甘いの飲みにこないか?」シリーズの第1弾に登場したあのさんに加え、齊藤なぎささんが登場する。氣志團「One Night Carnival」の替え歌を使用したCM第2弾となっており、あのさんに加え、齊藤なぎささんもキュートな歌唱、合いの手を披露。息ぴったりのダンスで新商品の世界観を表現している。