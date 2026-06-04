日本マクドナルドは6月17日、「FIFAワールドカップ26セット」を発売する。

FIFAワールドカップ26セット

「FIFAワールドカップ26セット」が登場

マクドナルドは、FIFA ワールドカップオフィシャルスポンサー 兼 オフィシャルレストランとして、「FIFA ワールドカップ26」の開催に合わせ、さまざまな取り組みを展開する。

日本では6月17日より、FIFAワールドカップ26セットを期間限定で発売する。デビッド・ベッカム、ロナウジーニョ・ガウーショ、ティエリ・アンリ、ソン・フンミン、ラミン・ヤマル、そして同社認定の"レジェンド"であるグリマスをモチーフにした6種類ラインアップのコレクタブルカップのうち1つが付属するセットとなっている。さらに、同商品とあわせ、日本オリジナルの期間限定商品も販売する。詳細は6月9日の第2弾リリースで発表される。

FIFAワールドカップ26セット

「パブリックビューイング」を開催

同社では、限定のリアルイベントやデジタル体験などを通じて、同大会の熱狂に没入できる特別なファン体験も展開する。

日本では、コカ・コーラジャパンと共同でパブリックビューイングを開催する。6月21日の日本代表×チュニジア代表のパブリックビューイング会場「六本木ヒルズアリーナ」に、抽選で250組500名を招待する。申込期間は6月4日11:00～6月10日23:59。同社公式アプリの「Myマクドナルド リワード」にて、250ポイントで応募できる。

世界共通CMの日本版も放映

6月16日から、世界共通CMの日本版を全国(一部地域を除く)で放映する。

レジェンドたちがCMで共演

レジェンドたちがCMで共演

レジェンドたちがCMで共演

CMに出演し、コレクタブルカップのモチーフにもなっている"サッカーレジェンド"が、それぞれコメントを寄せている。

「サッカーは、ピッチの上で起きることだけがすべてではありません。このようなキャンペーンは、ファンや家族をひとつにし、FIFAワールドカップ大会前から大会期間中にかけて、私たちの熱気をさらに高めてくれます」(デビッド・ベッカム選手)

「マクドナルドは、私にとって故郷を思い出させる存在です。レ・ジュリのマクドナルドは地域でも初期にできた店舗のひとつで、子どもの頃はこのコミュニティの日常の一部でした。単に食事をする場所ではなく、人々が集う場所だったのです」(ティエリ・アンリ選手)

「FIFAワールドカップ26は、フットボールの楽しさや喜び、そして人々をひとつにすることを体現する大会です。マクドナルドもまた人々をひとつにし、幸せを届けています。今回のキャンペーンで、そのつながりを生み出す一員になれることを嬉しく思います」(ロナウジーニョ・ガウーショ選手)

「マクドナルドは、私がLAに引っ越してから行った場所のひとつで、この見知らぬ土地をたちまち慣れ親しんだ場所のように思わせてくれました。どこにいても、故郷をより近くに感じさせてくれる存在です」(ソン・フンミン選手)

「グリマスとタッグを組めるのはマクドナルドだけです。彼には独特の"ノリ"がありますからね。マクドナルドとの活動は、FIFAワールドカップを楽しく祝うことそのものです。おいしい食事と良い雰囲気、そして家族や友人、ファンとその瞬間を分かち合うことです」(ラミン・ヤマル選手)