バンダイスピリッツは、『劇場版 ウルトラマンギンガS 決戦！ウルトラ10勇士！！』より「S.H.Figuarts ウルトラマンギンガビクトリー」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年6月19日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2026年12月発送予定。

『劇場版 ウルトラマンギンガS 決戦！ウルトラ10勇士！！』より、「ウルトラマンギンガビクトリー」がついにS.H.Figuartsに登場。

円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、劇中のイメージで立体化。様々なポーズを取らせても破綻しないプロポーションで約150mmのサイズに落とし込みS.H.Figuarts化。

「ウルトラマンギンガビクトリー」のアクションの為に必要な可動域を網羅。劇中の様々なポーズを再現可能。肩は引き出し構造を採用し、さらに肩を独立パーツにすることで、特徴的な肩パーツが干渉することなくダイナミックなポージングが可能となっている。また、肘関節には新たな引き出しギミックを搭載しており、より深く肘を曲げることができる。脚部は引き出し構造を採用しており、劇中で印象的な着地ポーズをより自然に再現。

「ウルトラマンギンガビクトリー」が劇中で使用する「ウルトラフュージョンシュートエフェクトパーツ」が付属。交換用手首パーツは左4種類、右5種類が付属しており、劇中様々な光線技を駆使するシーンの再現はもちろん、「ウルトラマンダイナ」との並び立ちが印象的なサムズアップ手首パーツが付属する。また、別売りの「S.H.Figuarts ウルトラマンビクトリー」に付属している「シェパードンセイバー」を持たせることもできる。

さらに、ボーナスギミックとして、別売りの「S.H.Figuarts ハイパーゼットン（イマーゴ）」を使用することで「ハイパーゼットンシザーズ」の再現が可能となっている。

(C)2015「劇場版 ウルトラマンギンガS」製作委員会