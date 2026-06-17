バンダイナムコフィルムワークスは、同社の自社スタジオであるSUNRISE Studios(サンライズスタジオ)制作のアニメーションを中心とする作品ブランド「サンライズ」の1作目となる『無敵超人ザンボット3』が、1977年の放送開始から2027年で50周年を迎えることを記念し、2026年から2028年の3年間を「サンライズ50周年」プロジェクト期間として、様々な記念施策を展開する。

今回はその続報として、SUNRISE Studiosが手掛けてきた500以上のタイトルから50作品をピックアップし、新規に描き下ろした「サンライズ50周年」キービジュアルと、本プロジェクトの一環として「サンライズ」のさらなる50年へ向けた新たなチャレンジとなる、ショートフィルムプロジェクト「未来への航路」に関する情報が解禁された。

「サンライズ50周年」キービジュアル

SUNRISE Studiosがこれまでに手掛けてきた500以上のタイトルから、特に高い支持をいただいている50作品をピックアップし、本プロジェクトのために新規に描き下ろしたキービジュアルを制作した。

本キービジュアルは、「サンライズ」の強みの一つであるマーチャンダイジングを通じたIPの価値最大化に向け、6月17日より開催されるライセンス業界最大の専門展「ライセンシングジャパン」においても展開し、商品化をはじめとする各種取り組みを推進することで、より多くのファンの皆様へ多様な形で作品の魅力を届けていく。

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ショートフィルムプロジェクト「未来への航路」

ショートフィルムプロジェクト「未来への航路」は「サンライズ50周年」プロジェクトの一環として、バンダイナムコフィルムワークスが製作を務め、未来へとアニメーションの歴史がつながっていくことを願い、現行技術とアイデアを詰め込んだ6つのオリジナル3DCGアニメーション作品の制作を行う企画だ。

SUNRISE Studiosが中心となり、SUNRISE Studiosを含む6つの制作スタジオが協力し、6本のショートフィルムアニメーションを生み出す。作品の共通テーマを「未来」とし、「サンライズ50周年」のその先へ大きな飛躍を目指し、プロジェクト展開を行う。

今回は、SUNRISE Studios制作の『長谷雄双六』 とYAMATOWORKS制作の『Metafear』の2作品の情報を公開した。

SUNRISE Studios 『長谷雄双六』

時は平安の頃、雨の逢魔ヶ刻。公家屋敷の釣殿で酒を酌み交わす三人の男。

その一人、紀長谷雄が語るのは、流行病で亡くした妻を「朱雀門の鬼」に蘇らせてほしいと願ったという奇怪な話。

果たしてその再会は幸福か、それとも破滅か――。

監督：小原秀一

SUNRISE Studios×YAMATOWORKS『Metafear』

悪夢に悩まされる少女は、その恐怖を忘れてしまわないよう夢を書き留めて名付けていた。しかし、ある日名付けられなかった悪夢が怪物となって世界に広がり、街は混乱に陥ってしまう。

監督：森田修平／キャラクターデザイン・ビジュアルデザイン：田中達之

(C)SUNRISE 50TH PROJECT

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