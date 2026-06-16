バンダイスピリッツは、『ウルトラマンネクサス』より「【抽選販売】S.H.Figuarts ダークザギ」(9,900円)の2次販売を行う。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」での抽選販売で、受付期間は2026年6月16日(火)16時～2026年6月25日(木)23時となっており、2026年6月下旬当選発表、2027年2月発送予定。

「ノア」を模して造られた人造巨人、邪悪なる暗黒破壊神「ダークザギ」がS.H.Figuartsに登場。

円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、劇中のイメージで立体化。「ウルトラマンノア」とは異なるボディラインを新規造形で再現し、様々なポーズを取らせても破綻しないプロポーションで、約150mmのサイズに落とし込みS.H.Figuarts化。

「ダークザギ」のアクションの為に必要な可動域を網羅。劇中の様々なポーズを再現できる。胸部には一部軟質素材を採用することで、よりダイナミックなポージングが可能に。また、肘関節や股関節には引き出しギミックを搭載しており、より深く肘を曲げることや、腰を深く落としたポージングが可能となっている。

「ダークザギ」が劇中で使用する「ライトニングザギエフェクトパーツ」が付属。さらに、ボーナスパーツとして「光線衝突エフェクトパーツ」が付属する。別売りの「S.H.Figuarts ウルトラマンノア」と合わせることで『ウルトラマンネクサス』最終話の激闘シーンが蘇る。

(C)円谷プロ