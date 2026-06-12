バンダイは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より「テガソード（ver.UNI） -MEMORIAL EDITION-」(22,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月12日16時より予約を受け付けており、2026年12月発送予定。

「テガソード（ver.UNI） -MEMORIAL EDITION-」は、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』を象徴する変身・戦闘アイテムであり、ユニバース戦士たちが劇中で使用する「テガソード（ver.UNI）」を、メモリアルエディションとして、サイズ・外観・音声仕様すべてにおいて大幅強化した大人向けなりきりアイテム。

本商品は、「DXテガソード（ver.UNI）」と比較して約130％へとサイズアップ！装着した際の劇中再現度が大きく向上し、より迫力のあるなりきり遊びが可能となる。また大型化に合わせて造形バランスも見直されており、ディスプレイとしての満足度も高い仕上がりとなっている。

グリップ部分にはBGMボタン、セリフボタン、拍手検出ボタンを新設し、音声面の仕様も大幅にアップグレード。ユニバース戦士固有の効果音や劇中で印象的なBGMを発動することが出来る。応援団音声もユニバース戦士仕様に。さらに、別売りのDXセンタイリングシリーズと連動し、DX版には無かったエンゲージ・必殺技シークエンス音声を発動することが可能。

また本商品は、DX版同様の機構でロボ状態に変形が可能。変形時のプロポーションを維持するためのフェイスパーツも付属。さらに本商品には「センタイリング ゴジュウジャー ゴジュウウルフ UNI ver.」「センタイリング テガソードレッド UNI ver.」も付属する。(※「センタイリング ゴジュウジャー ゴジュウウルフ ver.」「センタイリング テガソードレッド UNI ver.」は発売済みのDX版と同一)。

また、別売りの「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー MEMOREALIZE DATA CARD ユニバース戦士セット」をセットすることで、各キャラクターのボイスやBGMが追加で発動可能になる拡張機能を搭載している。

セット内容

テガソード（ver.UNI） -MEMORIAL EDITION- 本体･･･１

センタイリング ゴジュウジャー ゴジュウウルフ ver.･･･１

センタイリング テガソードレッド UNI ver.･･･１

テガソードレッド フェイスパーツ UNI ver.･･･１

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