愛知県に、刀剣や甲冑、火縄銃などを展示する「名古屋刀剣博物館」があるのをご存知でしょうか? 「名古屋刀剣ワールド」という別名を持つ同館ですが、先日、公式Xがポストしたユーモラスなつぶやきが話題となっています。

「もう武器庫じゃん」と言われがちな当館ですが、正式には「博物館」です。

…でも否定はしません。

(@meihaku_toukenより引用)

ズラーっと壁を埋め尽くす火縄銃。確かにこれは“武器庫”ですね。“博物館”という名の武器庫(笑)。

展示の充実ぶりから「もう武器庫じゃん」と言われることも少なくないという同館ですが、公式は「博物館です」ときっぱり。しかし、「否定はしない」と付け加えちゃうところがおもしろい。自覚あるんですね。

この投稿に、SNSでは「否定してないところが素敵」「どう見ても武器庫だね」「ワクワクが止まらないじゃんね」「いざとなれば、使わせて頂こう笑」「お宝しかない…いつか行きたい…!」といった反応や、映画のワンシーンを思い浮かべる人も多く、「ぜったいにジョンウイックくるやつじゃん」「アクション映画やゾンビパニック映画に出てきそう!」「コマンドーが突撃してこないですか?」「ちょっとキングスマンみたいだしね」といった声も寄せられ、執筆時点までに1.9万ものいいねを獲得しています。

思わず「武器庫」と呼びたくなるほどの充実した展示内容と、公式のユーモラスな発信も相まって、ますます注目を集める同館。刀剣好きはもちろん、映画ファンや歴史好きな方も、一度は訪れてみたくなるスポットといえるでしょう。ぜひ一度、足を運んでみてはいかがでしょうか?