麻薬・覚せい剤などの不正薬物や、拳銃・武器などの密輸が後を絶ちません。特に近年は、海外からの不正薬物の運搬を依頼され、いわゆる「運び屋」になり摘発されるケースが増えているといいます。

そんな中、函館関税が「密輸ダイヤルの歌」を制作。公式Instagramで公開したところ、なぜか笑いとツッコみが殺到する事態に(笑)。予想外の反響を呼んだ密輸ソングが、こちらです!!

密輸ダイヤルの歌ができたワン!

FMラジオ局の、おがわとーるお兄さんが作ってくれたよ✨

「シロイ、クロイ」に合わせてダンス♪

(@custom_kunより引用)

軽快なリズムに爽やかな歌声、さらにゆるキャラたちのダンスまで加わって、「密輸」という言葉からは想像できないほどポップな仕上がり(笑)。まるで引越しのCMソングのような明るさですが、耳に残る歌詞は、危険なニオイがぷんぷんです!

クセとギャップ満載の密輸ソングの誕生に、SNSでは「まさかの公式ソング笑」「優しいビブラートを効かせた麻薬ー♪で笑う」「わらったwwwメロディファンシーなのに物騒ww」「鬼リピしちゃう。麻薬のような歌。。。」「一発で覚えた笑 秀逸!」「引っ越しする時に思い出してダイヤルしそう笑」などなど、笑いとツッコミが殺到。「シロイ、クロイ」というフレーズの中毒性も話題になっています。

思わず笑ってしまう仕上がりですが、楽しい歌とは裏腹に、密輸は重大な犯罪です。決して関わらず、怪しいと感じる場面に遭遇したら、迷わず通報しましょう。