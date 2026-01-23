昨年は、日本各地で大規模な山火事が発生しました。その原因の多くが、BBQやたき火による飛び火や火の不始末。さらに、タバコのポイ捨てによるものも多いのだとか。火の扱いには十分に気を付けなければなりませんが、怖いのは山だけではありません。

【🚭タバコのポイ捨て禁止!】

高速道路でタバコのポイ捨てによる火災が発生しています。

小さな火種が大きな被害に繋がりますので、ポイ捨ては絶対に止めてください。

(@c_nexco_nagoyaより引用)

高速道路で誰かがタバコをポイ捨てした結果、中央分離帯にある草に引火してしまったようです。その煙と消火作業によって車の通行と視界に支障が生じてしまっていて、いつ二次災害に発展してもおかしくない状況です。

このまま無事に消火できなかったり、強風だったりすると、火の粉が飛んで右ののり面や左の民家に燃え移る恐れも。何かしらの要因が重なって車のガソリンや危険な積載物に引火でもしたら大変です。

この動画がポストされると、「野焼きか!というレベルで煙と火が出てますね。携帯灰皿を必ず利用していただきたい」「未だに そんな奴いるの?」「愛煙家としてポイ捨てはマジ迷惑」「放火と変わらない(# ﾟДﾟ)」などなど、驚きと怒りの声が続出。

また、「当店前の植え込みもポイ捨てからボヤ出たことあります」「たまに火がついたままのが花壇に捨てられてる」といった被害報告も寄せられ、ルールを守れない愛煙家に対し、「タバコ自体、販売禁止にすればいいのに」「車からタバコのポイ捨てをしたら免停にすればいい」「ちゃんと放火犯として逮捕してほしい」といった厳しい意見が寄せられていました。

たった一本のタバコが、命や暮らしを脅かす火災につながることもあります。「ちょっとくらい」「誰も見てないから」その油断が、取り返しのつかない事態を招くかもしれません。たとえ近くに燃えるものがないとしても、ポイ捨ては絶対にやめましょう。