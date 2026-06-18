元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が15日、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で公開された動画「【交流戦総括】2年連続、セ・リーグ大苦戦! 大躍進・スワローズになにが起きた? リーグ戦再開後のキーマンは○○だ。」に出演。巨人・浦田俊輔と新幹線で前後の席になったときのエピソードを語った。

五十嵐亮太氏

巨人・浦田俊輔の好青年っぷりを五十嵐亮太氏が称賛

この動画では、前半戦を振り返る企画を実施。そんななかで、五十嵐氏が名前を挙げたのが、巨人の浦田俊輔だった。

五十嵐氏は「福島に行ったとき、解説があったので次の日に帰ってくるときに、ジャイアンツの選手が何人かバーっと乗ってきて、普通に座ってたわけですよ」と、巨人の選手たちと新幹線で偶然同じ車両になったことを告白。そのうえで、「そしたら浦田選手が目の前にパッと来て、俺も『あ、浦田だ』と思うじゃん。パッと俺のほうを見て『すみません、椅子倒していいでしょうか?』って。言ってる顔がめちゃくちゃ男前で」と、浦田が丁寧に座席を倒しても良いか確認してきたと明かした。

この対応に、五十嵐氏は「もういや、かわいいですよ。そんなのだって娘と(年齢が)変わんないもん」とべた褒め。さらに、「でも、浦田選手は、(五十嵐氏に)気づいてないと思うんだよね。『すみません』みたいな感じだったから」「誰に対してもそういう感じってことですよ」と、その好青年っぷりを称賛していた。