フジテレビの動画配信サービス・FODで、バレーボール男子日本代表が世界の強豪・カナダ、ブラジルと対戦する『2026 バレーボール男子日本代表国際親善試合』を生配信。さらに、CS・フジテレビONEでも放送される。

カナダ戦はトップ10同士の一戦に

世界を舞台に活躍するバレーボール男子日本代表が、国際親善試合でカナダ、ブラジルと激突する。

石川祐希、高橋藍、西田有志ら、海外リーグや国際大会で経験を積んだ選手たちを中心に、日本代表がさらなる高みを目指して戦う注目の2試合。7月10日には沖縄大会でカナダと、8月25日には東京大会でブラジルと対戦する。

7月の沖縄大会では、世界ランキング7位の日本代表が同10位のカナダと対戦。トップ10同士によるこの一戦は、単なる強化試合にとどまらず、日本代表が世界との距離を測る重要な試金石となる。

注目は、イタリア・セリエAでスクデットを達成し、世界最高峰リーグで結果を残した石川。攻守にわたる安定感とキャプテンシーで日本代表をけん引する。

さらに、攻守両面で躍動する高橋のオールラウンドなプレー、そして圧倒的なパワーで得点を量産する西田の決定力にも期待が集まる。世界の舞台で磨かれた個々の力が、日本代表の総合力としてどこまで結実するのかが見どころだ。

一方のカナダは、強烈なサーブと高さを生かしたブロックを武器とする実力国。フィジカル面で優位に立つ相手に対し、日本が持ち味のスピードとコンビネーション、粘り強いディフェンスでどう対抗するのかに注目が集まる。

8月には世界ランキング3位・ブラジルと対戦

8月の東京大会では、世界ランキング3位のブラジルとの対戦が予定されている。世界トップレベルの相手に、日本代表がどのような戦いを見せるのか、こちらも見逃せない一戦となる。

FODでは、7月10日19時から沖縄大会「日本 vs カナダ」を生配信。8月25日の東京大会「日本 vs ブラジル」も生配信予定で、配信開始時刻は後日発表される。

フジテレビONEでは、7月10日19時から沖縄大会「日本 vs カナダ」を放送。東京大会「日本 vs ブラジル」は、8月25日26時から時差放送される。