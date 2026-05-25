ジャルパックでは、12月13日に開催されるホノルルマラソンに向けて、「JALホノルルマラソン2026 ジャルパックツアー」を販売している。

(C) HM-A / HONOLULU MARATHON

今年の「JALホノルルマラソン」の開催日は、12月13日(日)。エントリーの第1期が5月22日よりスタートしている。

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本ツアーでは、空港とホテル間の往復送迎はもちろんのこと、大会当日、ワイキキ中心地からマラソンスタート地点までの送迎付きで、現地での移動を心配することなくレースに臨むことができる。

また、大会当日カピオラニ公園内に設置されるJALランナーズ専用テントの利用や、滞在中のHiBus乗り放題パス、ポンチョ(ビニール製雨がっぱ)といった特典も用意されているほか、事前申し込みで、Wi-Fiルーターレンタルサービスも利用することができるという。

さらに今年は、"三代目山の神"神野大地選手率いる実業団チーム「MABPマーヴェリック」が、本ツアー参加ランナーをサポートしてくれる特別企画も用意されている。追加代金は発生しない。

まずは、レベルにあわせたトレーニングプログラムを用意。Webサイトで観ることができるテキスト形式で、大会当日までの日々のトレーニングに活用することができる。また、11月23日には、正しい準備運動やトレーニング方法などをMABPマーヴェリックが直接指導してくれるトレーニングイベントが、東京近郊(くわしくは8月ごろにジャルパックのWebサイトにて公開)にて開催される。

さらに、トップアスリートやマラソン仲間と一緒に走って交流できるMABPマーヴェリック主催のランニングイベント「マーヴェリックラン」にも参加可能。本イベントは、月1回程度、平日夜に都内某所で不定期に開催されるもので、通常1回1,000円の参加料がかかるところ、無料で参加することができる。

なお、このほかにも、ホノルルマラソンを楽しむためのオプショナルプラン(有料)として、コースの「下見ツアー」(500円)や「モーニング・ヨガ」(500円)などの企画が多数用意されている。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。