ジャルパックは、アドベンチャートラベル商品「心を動かす旅」にて、登山ガイド同行で富士山登頂を目指すツアー「心を動かす旅 登山ガイドとのぼる富士登山」を販売している。

同ツアーは、専門の登山ガイドとともに日本最高峰・富士山の登頂を目指すアドベンチャープログラム。事前の商品説明会やサポート体制を整えており、初心者でも安心して参加できるという。

設定日は、フライト利用ありの東京前泊3日間コースが2026年7月11日、9月1日出発。フライト利用なしの2日間コースが2026年7月12日、9月2日出発となる。出発地は全国各地で、フライト利用なしコースは羽田空港集合・解散。登山ルートは吉田ルートを採用する。

ツアーでは、富士吉田市案内人組合所属の専門ガイド2名が、五合目から山頂往復まで同行。さらに、富士登山経験豊富な添乗員がツアー全行程をサポートする。

また、登山開始前には約2時間の高度順応時間を確保するほか、七合目の山小屋「東洋館」では、カプセルタイプの半個室への宿泊を確約。深夜出発によるご来光とパノラマビューの両方を楽しめる点も特徴だ。

下山後には、山中湖温泉「紅富士の湯」での入浴も用意。登山後に心身をリフレッシュできるとしている。

なお、ジャルパックでは、自然や地域文化を体験できるアドベンチャートラベルのポータルサイト「心を動かす旅」を展開中。ガイド付き自然散策や伝統文化体験など、多彩なプランを紹介している。

詳細は、「心を動かす旅 登山ガイドとのぼる富士登山」特設ページにて確認できる。