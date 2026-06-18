松井秀喜、木村拓哉、長嶋茂雄さん…“珍品コレクター”やくみつるが収集してきたモノ披露　

ABEMAオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#3が11日に配信された。

“珍品コレクター”やくみつるが収集してきたモノ

自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ(誇示売り)」企画に、毒舌コメンテーターでありながら“珍品コレクター”としての顔を持つやくみつるが登場した。

番組スタッフが自宅を訪れると、「自分にしか集め得ないようなものを集めるのが私の使命」と語るやくの自宅には、常軌を逸したコレクションがズラリ。松井秀喜氏の「マメの皮」や、松井氏が横浜スタジアムで当時乗っていた愛車「シボレー・バン」を駐車する際にぶつけて割れた「ガラス片&その破片で作った指輪」などの品々が披露される。

さらに、ドラマ『ロングバケーション』が放送されていた頃に採取したという木村拓哉の「ブローで落ちた毛髪」や、長嶋茂雄さんが2001年のキャンプで飲んでいたという「飲みかけの水」といった衝撃の珍品が次々と飛び出した。

スタジオにそれらのコレクションが持ち込まれると、小島瑠璃子は「ご自身がなかなかちょっと……まずいことやってるなって気持ちはあるんですか?」と直球の質問を投げかける。これに対し、やくは「真顔で聞かないでください」と苦笑いしつつ、「そりゃあ、後ろめたさのほうが勝りますよ」と本音をポロリとこぼし、スタジオの笑いを誘った。

やくみつるの珍品コレクション

・松井秀喜のマメ

・黒柳徹子の皮膚

・長嶋茂雄の飲み掛けの水



◤資産、全部売ってみた

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