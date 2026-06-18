FOOD & LIFE COMPANIESの子会社であるあきんどスシローは、サステナビリティ経営の一環として2024年9月期に実施した三重県尾鷲市への企業版ふるさと納税による寄付が評価され、2025年11月22日に「紺綬褒章」を受章した。2026年6月12日には尾鷲市役所にて伝達式が執り行われたとのことだ。

紺綬褒章伝達式 尾鷲市役所にて(左:あきんどスシロー取締役 荒谷 和男 右:尾鷲市長 加藤 千速 氏)

水産物の持続可能な調達を目指した尾鷲市への寄付

FOOD & LIFE COMPANIESは「変えよう、毎日の美味しさを。広めよう、世界に喜びを。」をVISIONに掲げており、持続可能な取り組みが不可欠だと考えている。海洋水産資源が減少傾向にある近年、養殖事業への取り組みを強化しており、その一つとして出資先である「尾鷲物産」と連携してきた。これを契機に、同社の拠点がある三重県尾鷲市の豊かな海を守るため、2024年より企業版ふるさと納税による寄付を実施しているという。

通算4度目の受章、尾鷲市への寄付による受章は今回が初

FOOD & LIFE COMPANIESおよびスシローは、三重県尾鷲市、熊本県天草市、富山県朝日町への寄付を2023年から実施しており、通算で4度の紺綬褒章を受章している。なお、尾鷲市への寄付による受章は今回が初めてとなるとのことだ。