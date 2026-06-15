あきんどスシローは、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボをし、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズを実施している。この度6月15日より、食べログで高評価を獲得した山形県の幻のラーメン店“中華そば処 琴平荘”監修の「煮干し香る 鶏醤油ラーメン」(480円～)を全国のスシローにて販売する。

「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズについて

スシローのラーメンは2014年4月から販売を開始し、すしに合う味を徹底追求した“すし屋のラーメン”シリーズをはじめ、これまでに170種類以上のラーメンやまぜそばなどを開発してきたという。現在、日本各地のラーメンの名店のおいしさを多くの人々に知ってほしいというスシローと食べログの想いが合致して、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズを実施しているとのことだ。このシリーズでは、食べログで高評価を獲得しているラーメンの名店や「食べログ ラーメン 百名店」選出店が監修したラーメンをスシローで販売している。

今回監修した“中華そば処 琴平荘”は、ラーメン王国・山形県の中でも、10月から5月末までの期間しかオープンしない、幻のような存在として知られる名店だ。

上品で繊細な味わいの「煮干し香る 鶏醤油ラーメン」

6月15日からスシローで販売する“中華そば処 琴平荘”監修の「煮干し香る 鶏醤油ラーメン」(480円～)は、煮干しの香り、鶏の旨みが広がる一杯とのことだ。すっきりとした醤油スープで、スープまで飲み干したくなるような上品で繊細な味わいを楽しめるという。

煮干し香る 鶏醤油ラーメン 480円～

「煮干し香る 鶏醤油ラーメン」(480円～)の販売期間は6月15日～6月30日だが、販売予定総数38万食が完売次第終了する。店舗によって価格が異なり、販売開始以降の各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できる。期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があるとのことだ。また、本商品は監修元で提供される商品とは異なり、お持ち帰り対象外となる。お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」も対象外だ。