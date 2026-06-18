JR東日本びゅうツーリズム＆セールスは、鉄道・旅行系YouTuberひろき氏と行く日帰りツアー「豪華2列車ダブル貸切ツアー! B.B.BASE×銚子電鉄」を7月5日に開催すると発表した。JR東日本のサイクルトレイン「B.B.BASE」と銚子電気鉄道の車両をそれぞれ貸切運行し、両国～銚子間の移動と銚子電鉄の魅力を楽しめる内容とする。

「鉄道・旅行系YouTuberひろきと行く! 豪華2列車ダブル貸切ツアー! B.B.BASE×銚子電鉄」を開催

当日は両国駅へ8時20分頃に集合。「B.B.BASE」の団体臨時列車に乗り、11時30分頃に銚子駅へ到着する。銚子駅から銚子電鉄の貸切列車で犬吠駅へ向かい、約1時間の自由散策を設定。復路も銚子電鉄の貸切列車に乗り、仲ノ町駅で約1時間20分の撮影会を行う。その後、銚子駅15時30分頃発の「B.B.BASE」に乗り換え、19時10分頃に両国駅へ到着する。

銚子電鉄の貸切列車にひろき氏考案のオリジナルヘッドマークを掲出。仲ノ町駅での車両撮影会にて、貸切車両を背景にひろき氏とのツーショット撮影も予定している。

銚子電鉄の車両も貸切運行される

ツアー行程表

ツアー告知ビジュアル

出発前の両国駅で鏡開きを行うほか、車内で千葉県酒々井町の老舗酒蔵「飯沼本家」の日本酒3種類と、ひろき氏が手がける日本酒「Sarachi」を提供。ひろき氏によるトーク企画や質問コーナー、弾き語り、プレゼントの配布、大抽選会なども予定している。旅行代金は大人2万9,000円・小学生2万6,000円。「日本の旅、鉄道の旅」ウェブサイトで受け付けている。