ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は6月5日より、「ビッグボーイ夏の福袋2026」の抽選予約販売を開始している。

「ビッグボーイ夏の福袋 2026」は、全国の「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」で使える3,500円分(500円×7枚、有効期間7月1日～12月31日)のお食事券に加え、大きめのサイズで買い物にも大活躍なレジカゴ対応バッグや、夏らしいデザインが目を引くウォーターボトル、レジャーシート、白雲石コースターがセットになったお得な福袋。

価格は4,000円。6月5日〜19日にかけて抽選予約受付が実施されており、7月1日より店頭で受け取ることができる。

福袋に入っているグッズは以下のとおり。

まずは、浮き輪やパラソル、麦わら帽子など夏のビーチを連想させるモチーフが全体にあしらわれた、可愛らしいレジカゴ対応バッグ。裏地はアルミ素材で、保冷剤を入れられる内ポケット付き。一般的なレジカゴのサイズに合わせた大きめサイズで、毎日の買い物や夏のお出かけにも便利なアイテムとなっている。

また、同じデザインのウォーターボトルも登場。軽量かつ大容量(容量1000ml)で、マットな質感の素材を使用したやわらかな風合いと、毎日持ち歩きたくなるような可愛らしいデザインとなっている。

さらに、同じデザインの大判レジャーシート(約W1600×H900mm)や、吸水性に優れた白雲石コースター(約Φ103×H8mm)もラインアップされている。