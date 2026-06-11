ファミリーレストラン「ココス」は6月1日より、「今月のグルメ～6月～」を開催している。

「今月のグルメ～6月～」では、色鮮やかな夏野菜を使用した包み焼きハンバーグとスパイシーな味わいのチリコンカンが登場する。

「夏野菜のバターチキンカレー包み焼きハンバーグ」(1,419円)は、パプリカなどの夏野菜やジューシーなチキンが入ったバターチキンカレーを、ココス自慢の“包み焼きハンバーグ”と合わせたメニュー。バターチキンカレーは、はちみつを加えることで、まろやかでコクのある、子どもから大人まで楽しめる味わいに。ライスとも石窯パンとも相性抜群の一品となっている。単品1,419円、ライスまたは石窯パン付きで1,529円。

また、パプリカやオクラなどの夏野菜とピリ辛なチリビーンズを合わせた「夏野菜とチリコンカンのチーズ焼き」(539円)も登場。チェダーチーズソースのコクとチリコンカンのスパイシーさが食欲をかき立て、そのままはもちろん、「トルティーヤ」(165円)で巻いてタコスのようにいただくのもおすすめだそう。

いずれも6月1日より、空港店舗を除く全国の「ココス」に登場。6月下旬(予定)まで販売される。