ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は6月11日より、期間限定の「父の日」特別企画を開催。国産黒毛和牛サーロインを贅沢に味わえるメニューに加え、お得な企画も用意されている。

今回使用する黒毛和牛のサーロインは、肉質等級が4等級以上のもの。柔らかい肉質と上質な甘みの脂が特長で、直火で焼き上げることで、ジューシーでとろけるような味わいに仕上げられている。本企画の開催期間は6月11日～21日。

まずは、「サーロイン(80g)&大俵ハンバーグ」が登場。300℃の高温直火で焼き上げた、赤身と脂身のバランスが良いサーロイン(80g)を、看板メニューの“大俵ハンバーグ”やベイクドポテトなどと一緒に味わえる一品。価格は、大俵ハンバーグが150gで2,739円、200gなら2,915円、250gでは3,135円となっている。

また、肉厚で旨みのある殻付き海老グリルと一緒に楽しめる「サーロイン(80g)&殻付き海老グリル(2尾)」(2,629円)や、サーロインのおいしさをシンプルに堪能できる「サーロイン(160g)」(3,289円)も登場。

さらに、手ごねハンバーグと一緒に楽しめる「カットサーロイン(80g)のトリプルグリル(カットサーロイン80g/グリルチキン100g 手ごねハンバーグ100g)」(2,739円)や、「カットサーロイン(80g)&手ごねハンバーグ」(2,629円)もラインアップされている。

なお、同期間中、生ビール大ジョッキが中ジョッキ価格の605円で提供されるほか、父の日メニューを注文すると、300円引クーポンがもらえる企画も用意されている。クーポンの有効期限は7月31日まで。