2026年6月の新作5品まとめ(6月16日発売予定)

本記事ではミニストップで6月16日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、梅雨時期にも気分が上がるひんやりスイーツや紅茶・ティラミス系のデザートをはじめ、天重や押寿司といった和食系メニューなどのラインナップで商品が登場しています。

ミニストップ2026年6月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「ワッフルコーンミルク&ショコラ」(307.80円)

価格 : 307.80円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ミルクのコクとビターなカカオが味わえるソフトクリーム「ワッフルコーンミルク&ショコラ」(307.80円)は、北海道産牛乳を使用し、チョコレートとミルクの一体感が感じられるよう仕立てられています。

「焼きスフレ 紅茶ホイップと紅茶ゼリー」(181.44円)

価格 : 181.44円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

さっぱりとした味わいが特徴の「焼きスフレ 紅茶ホイップと紅茶ゼリー」(181.44円)は、紅茶のスフレ生地に紅茶ホイップと紅茶ゼリーをサンドしています。

「しあわせクレープ ティラミス」(235.44円)

価格 : 235.44円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「しあわせクレープ ティラミス」(235.44円)は、北海道産の純生入りホイップクリームとマスカルポーネムースを絞り、コーヒーソースを染み込ませたスポンジを重ね、もちっとした食感のクレープ皮で丁寧に包んでいます。

「海老と野菜の天重(大麦入り)」(429.84円)

価格 : 429.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

海老天と蓮根天、インゲン天、ちくわ天、とうもろこしと茄子を組み合わせたかき揚げを１個ずつのせた「海老と野菜の天重(大麦入り)」(429.84円)は、季節ならではの味わいが楽しめます。

「えんがわ押寿司5貫」(537.84円)

価格 : 537.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

脂ののった濃厚な味わいのえんがわに、さっぱりとした梅と青しそ高菜を合わせた「えんがわ押寿司5貫」(537.84円)は、晩酌やちょっとしたご褒美の一品としても楽しめます。

まとめ

6月16日発売の新商品は、北海道産牛乳を使用し、ミルクとショコラの組み合わせが楽しめる「ソフトクリーム」や、紅茶ゼリーやティラミスの上品な味わいの「スイーツ」のほか、海老と野菜を盛り付けた食べ応えのある「天重」、手軽につまめる「えんがわ押寿司」などの和食系メニューもラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用