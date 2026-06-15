6月も中盤となり、今週半ばからは九州～関東で梅雨が本格化しそうです。寒暖差も激しく、体調管理が難しい毎日ですが、美味しいものを食べて元気に過ごしていきたいものですね。

2026年6月の新商品5選まとめ(6月16日〜6月22日)

ファミリーマート2026年6月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。旨辛なたまごあんかけをかけた唐揚げご飯、もちもち感が楽しめる生パスタのカルボナーラ、花椒の香りと痺れが特徴の担担風水餃子、豚や鶏の旨みが感じられる野菜タンメンスープ、アールグレイを使用したAfternoon Tea監修のミルクティープリンなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「旨辛あんかけ唐揚げ飯」(698円)

価格 : 698円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

ボリューム感のあるワンプレートの中華風のお弁当。中華風の炊き込みごはんと唐揚げに豆板醤、ラー油、にんにくなどで味付けした旨辛なたまごあんかけをかけました。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「生パスタ カルボナーラ」(538円)

価格 : 538円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

もちもち感が特徴の生パスタ。チーズ感のあるカルボナーラソースに、厚みのあるベーコンをあわせ、チーズ、ブラックペッパーをふりました。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「花椒香る 担担風水餃子」(398円)

価格 : 398円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

花椒の香りと痺れが特徴の麻辣胡麻タレと、甜面醤や鶏ガラ等で味付けした肉味噌炒めを絡めて食べる水餃子。担担風の辛さが引き立つ味わいです。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「野菜タンメンスープ」(398円)

価格 : 398円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、中国・四国、九州

※山梨県の一部、長野県、宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

1/3日分の野菜を使用したタンメンスープ。豚や鶏の旨みが感じられるスープで、具材には海老・きくらげ・野菜などを使用しています。なお山梨県の一部、長野県、宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「【「Afternoon Tea」監修】窯出しとろけるミルクティープリン」(238円)

価格 : 238円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「Afternoon Tea」監修商品。アールグレイを使用したミルクティープリンに北海道生クリーム入りのホイップクリームをトッピングしました。

［数量限定］

まとめ

6月16日発売の新商品は、ボリューミーなワンプレートの「旨辛あんかけ唐揚げ飯」、チーズ感のあるカルボナーラソースで味わう「生パスタ カルボナーラ」、担担風の辛さが引き立つ仕立ての「花椒香る 担担風水餃子」など、本格的な味わいのメニューが登場。

また1/3日分の野菜を使用し、豚や鶏の旨みが感じられる「野菜タンメンスープ」や、アールグレイを使用した「【「Afternoon Tea」監修】窯出しとろけるミルクティープリン」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用