【6月16日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年6月の新商品5品まとめ(6月16日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年6月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「合わせすぎ! ソース&塩焼そば」(559円)

価格 : 559円

エネルギー : 1,132kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※一部地域では商品仕様と栄養成分が異なります

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大盛ソース焼そばと大盛塩焼そばを組み合わせた、圧倒的なボリュームの「合わせすぎ! ソース&塩焼そば」が登場です。今回の新商品では、麺の平均重量をなんと51%も増量しました。2つの焼きそばを一度に贅沢に堪能できる、ガッツリ食べたい時にぴったりな一品に仕上がっています。

「合わせすぎ! カツ×フランクカレー(中辛)」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 961kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※一部店舗では、近隣の店舗で調理しております

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

人気店「新宿中村屋」が監修した本格的なカツカレーに、ジューシーなフランクソーセージを贅沢に組み合わせた一品が登場。スパイスのきいた奥深い味わいの中辛カレーに、サクサクのカツと食べ応えのあるフランクが合わさり、満足感は抜群です。

「おかズドン! 甘浅ダレ鶏唐揚弁当」(646円)

価格 : 646円

エネルギー : 819kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大きな鶏もも肉の唐揚げをメインに据えた、食べ応え抜群の「おかズドン! 甘浅ダレ鶏唐揚弁当」が登場。ジューシーな唐揚げに、コショウをピリッときかせた特製の甘辛ダレをたっぷり絡めています。スパイシーで奥深いタレの風味が肉の旨みを引き立て、とにかくご飯が進むこと間違いなしのメニューに仕上がっています。

「盛りすぎ! 高菜明太おにぎり」(203円)

価格 : 203円

エネルギー : 369kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

お値段はそのままで、従来品と比較して総重量を約51%も増やした「盛りすぎ! 高菜明太おにぎり」が登場です。ピリッとした辛みと旨みがある明太子に、シャキシャキとした食感の高菜を合わせ、ごはんが進む絶妙な組み合わせが魅力の一品になっています。

「振っておいしいパスタサラダ ピリ辛まぜそば風」(397円)

価格 : 397円

エネルギー : 207kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

人気のパスタサラダシリーズから、サイコロチャーシューを贅沢にトッピングした「振っておいしいパスタサラダ ピリ辛まぜそば風」が登場です。旨みたっぷりのチャーシューとピリ辛仕立てのタレが、のど越しの良いパスタと野菜に絶妙に絡み合います。容器を振って混ぜることで一体感のある美味しさを楽しめる、暑い季節のランチや軽食にぴったりな一品です。

まとめ

6月16日発売の新商品は、「合わせすぎ! ソース&塩焼そば」や「合わせすぎ! カツ×フランクカレー(中辛)」、「盛りすぎ! 高菜明太おにぎり」などがラインナップ。 気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用