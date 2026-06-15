【2026年6月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。今週は、暑い日にぴったりな冷たい豚しゃぶうどんや、銀座デリー監修のドリアなど、さまざまな商品が発売されています。

2026年6月の新商品5品まとめ(6月16日〜6月22日)

「さっぱりおろしポン酢の豚しゃぶうどん」(537円)

価格 : 537円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

豚しゃぶ、レモン、青ねぎ、花かつおを合わせた冷たいうどんを、おろしポン酢でさっぱりとお召し上がりいただけます。

「直巻おむすび ねぎ塩豚タン」(237円)

価格 : 237円

販売地域 : 東北、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、近畿、九州

豚タンを香ばしく焼き上げ、ニンニクとごま油が効いた塩だれで味付けしました。レモン汁がアクセントのねぎ塩を添えることで食べ進みの良いおむすびに仕上げました。

「にんにく辛口スタミナラーメン」(594円)

価格 : 594円

販売地域 : 北海道、東北、関東、東海、近畿、中国、四国、九州

唐辛子の辛さと、にんにくの香りを効かせた、スタミナラーメンです。

※6月17日以降順次発売

「銀座デリー監修バターチキンカレードリア」(626円)

価格 : 626円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

銀座デリーで人気のバターチキンカレーをドリアに仕立てました。チーズと合わせて香ばしく焼き上げております。

※6月17日以降順次発売

「たんぱく質が摂れるチキンロール」(429円)

価格 : 429円

販売地域 : 東北、関東、東海、中国、四国

アミュリア(高食物繊維小麦粉)入りのパンに食感の良い人参・玉葱・ブロッコリーを混ぜ合わたサラダチキンを挟みました。

※6月17日以降順次発売

まとめ

おろしポン酢でさっぱりと仕立てた「さっぱりおろしポン酢の豚しゃぶうどん」は、暑さで食欲がわかない日もスルスル食べられる一品。塩だれと豚タンを味わえる「直巻おむすび ねぎ塩豚タン」や、にんにくを効かせた「にんにく辛口スタミナラーメン」は、ランチタイムにもおすすめです!

そのほか、老舗カレー店・銀座デリー監修の「バターチキンカレードリア」や、サラダチキンを挟んだ「たんぱく質が摂れるチキンロール」など、注目の商品が目白押しなので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね!

※画像は公式ホームページより引用