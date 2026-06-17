カフェ・ベローチェは、ブランドの40周年を記念し、全国の店舗とオンラインストアにて「40周年記念 黒ねこサマーバッグ 2026」(4,980円)を数量限定で発売する。本商品は40年の歴史をめぐる旅をする黒ねこをコンセプトに、創業当時の1980年代を想起させるレトロPOP調の鮮やかなデザインに仕上げられた。

店頭では7月2日より、オンラインストアでは同日20時より発売を開始する。40周年の節目となる今年は、「黒ねこ ペーパー編みバッグ」、「黒ねこ ストロータンブラー」、「黒ねこ フェイスタオル」の実用的な3アイテムと、フードメニュー引換券3品をセットにして登場するという。

40周年記念 黒ねこサマーバッグ 2026

軽やかさとナチュラルな風合いが魅力のA4サイズ対応ペーパー編みバッグ

「黒ねこ ペーパー編みバッグ」は、自然素材の工芸紙を使用した軽やかさとナチュラルな風合いが魅力のアイテムだ。カラーはマリンブルー、サンドベージュ、オンラインストア限定販売となるミッドナイトブラックの3種類を展開。サイズは従来のサマーバッグよりも大きめに設計し、A4サイズがすっきり収まる収納力を実現している。

内側には小物の整理に便利なポケットを備え、開口部には中身が見えにくいマグネットボタンを採用した。タグには、海で遊ぶ黒ねこの姿と40周年の特別なメッセージがあしらわれている。

ドリンクの色によって移りゆく夏の一日を感じられる2層タンブラー

「黒ねこ ストロータンブラー」は、黒ねこが40周年の歴史をドライブしながら巡る様子を描いた、遊び心あふれるデザインの2層タンブラーだ。イラストには「コーヒーショップ シャノアール」や「カフェ・ベローチェ」の店舗など、ブランドの歴史を彩るモチーフが散りばめられている。入れるドリンクによって異なる表情を楽しめる点が魅力で、紅茶を入れると夕暮れのような温かみのある景色に、コーヒーを入れると花火が映える夜空のような雰囲気に変化するという。

結露がつきにくく氷も溶けにくい2層構造を採用し、アイスコーヒーになりきった黒ねこのストローマーカーが付属する。

黒ねこ ストロータンブラー

ブランドの歩みを象徴する2店舗と名物メニューが描かれたフェイスタオル

「黒ねこ フェイスタオル」は、前身である「珈琲館シャノアール」で名物として親しまれていた高さ約30cmのビッグパフェを味わう黒ねこや、「カフェ・ベローチェ」の上でコーヒーゼリーを楽しむ黒ねこを描いたデザインフェイスタオルだ。モチーフとして、1986年に東京都代々木に開店したブランド初のセルフサービス型店舗「コーヒーショップ シャノアール」と、現代的な内装が特徴の「カフェ・ベローチェ」銀座みゆき通り店を採用している。

コンパクトにたためて持ち運びしやすく、スポーツやレジャーなどのアクティブなシーンにも活躍するという。

黒ねこ フェイスタオル

最大1,660円相当の人気フードと交換できるアニバーサリーブック仕様の引換券

フードメニュー引換券3枚は、「焼きたてドッグ・サンド」、「サンドイッチ」、「パスタ」の中からそれぞれ好きなメニューを単品で1品ずつ選べる3枚セットだ。組み合わせ次第で最大合計1,660円相当のフードメニューと交換できる。今年は利用後も手元に残せるアニバーサリーブック仕様にアップデートされており、ブランドの歴史や黒ねこの世界観を楽しめる特別なブックとして手元に残せる仕様にした。

なお、店舗販売分とオンライン発売分は内容が異なり、オンラインストア販売分はフードメニュー引換券3枚がドリップバッグ1箱に変更となる。また、オンラインストア販売分は送料無料(北海道、離島など一部地域を除く)で、ひとりにつき各色4個までの販売制限が設けられている。フードメニュー引換券の有効期限は2026年10月31日だ。