ハンバーガーショップ「ゼッテリア」はこのほど、「夏バーガーフェア」を開催。6月17日より、「ニンニク牛カルビバーガー」など4品を期間限定で販売する。

本フェアでは、“牛カルビ”の濃厚な味わいと、“日向夏”の爽やかな酸味という、対照的なおいしさを楽しめる4品が登場する。

まずは「ニンニク牛カルビバーガー」(620円)。ビーフ100%のパティに、甘辛な特製カルビソースで味付けした牛カルビ肉と、ホクホクに揚げたニンニク、シャキシャキ食感のニンニクの芽をトッピングし、旨辛ソース、レタス、マヨネーズなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んでいる。牛カルビの力強い味わいとニンニクの風味が食欲をかき立てる、スタミナ満点の一品となっている。

また、日向夏の果汁を使用した特製日向夏ソースが夏にぴったりな「日向夏タルタルチキンバーガー」(590円)も登場。醤油ベースのタレに漬け込み、店内で1枚ずつ衣付けして揚げたBIGチキンに特製日向夏ソースを絡め、タルタルソースやシロップ漬けの日向夏のピールなどとともに、なめらかな食感のバンズで挟んでいる。ひと口食べると、日向夏のやさしい酸味とほのかな苦みが広がる、さっぱりとした味わいを楽しむことができる。

さらに、食べ応えのある牛カルビが主役の「牛カルビバーガー」(590円)、プリプリサクサク食感のえびパティに特製日向夏ソース、タルタルソースなどを合わせた「日向夏タルタルえびバーガー」(590円)もラインアップされている。

いずれも、7月中旬まで一部店舗を除く全国のゼッテリアで販売される。ただし、無くなり次第終了となる。