ダイコク電機のグループ会社である箱根ガラスの森リゾートが運営する「箱根ガラスの森美術館」は、2026年8月に迎える開館30周年を記念し、2026年7月18日（土）から2027年1月11日（祝・月）まで、特別企画展「描かれたヴェネチアン・グラス～箱根ガラスの森美術館コレクション～」を開催する。

人類と共に、約4,000年の歴史を持つガラス。古今東西の画家たちは、その魔訶不思議な透明感や光の揺らぎに魅了され、数々の名画の中にガラス器を描き残してきた。本展は、西洋絵画に「描かれたヴェネチアン・グラス」を手がかりに工芸史をたどりつつ、箱根ガラスの森美術館が所蔵する名品約100点と複製絵画22点を新たな視点から紹介する、30周年の節目にふさわしい特別展となる。

開館30周年を彩るにふさわしい、2つのビッグプロジェクトが実現

1. ダ・ヴィンチが描いた空想上の「幻の花器」を現代の名匠が再現！

レオナルド・ダ・ヴィンチが1475年頃に描いた《カーネーションの聖母》。そのかたわらに描かれた無色透明の花器は、当時の技術では実現困難な、ダ・ヴィンチの「空想上のガラス器」と考えられてきた。

本展覧会では、ガラス工芸史家ローザ・バロヴィエール・メンタスティ女史の監修と、ヴェネチア・ムラーノ島の名匠（マエストロ）ダヴィデ・フイン氏の特別協力により、この幻の花器を含む5点の歴史的作品を現代に再現・展示される。

レオナルド・ダ・ヴィンチ《カーネーションの聖母》1475年頃（複製）ミュンヘン アルテピナコテーク (C)Bayerische Staatsgemäldesammlungen

ダヴィデ・フイン《レオナルドの花器》2026年（再現作品）箱根ガラスの森美術館

ガブリエーレ・サルチ《果物、クリスタルガラスと楽器》1716年（複製） ウィーン リヒテンシュタイン公爵家コレクション (C)LIECHTENSTEIN,The Princely Collections, Vaduz-Vienna/SCALA,Florence

ダヴィデ・フイン《花鳥装飾レース・グラス蓋付ゴブレット》2026年（再現作品）箱根ガラスの森美術館

2. 話題の美術史系VTuber「儒烏風亭らでん」氏による無料音声ガイド

本展覧会をより深く、楽しく学んでいただくため、学芸員資格を持つホロライブプロダクション所属のVTuber・儒烏風亭らでん氏が音声ガイドのナレーションを担当（10本・合計約15分）。

会期中、会場にて来場者自身のスマートフォンから無料で聴くことができる。

展覧会構成（全5章）

絵画を通してヴェネチアン・グラスの誕生から黄金期、そして衰退と復興までのドラマをたどる。

■第1章：画家たちが恋したヴェネチアン・グラス

「描かれたガラス」の歴史をたどると、多くの画家たちがガラスという魔訶不思議な存在に魅せられ、その透明さや光の揺らぎを捉えようと絵筆を重ねてきたことが見えてくる。とりわけ彼らを強く惹きつけたのが、繊細優美で華やかなヴェネチアン・グラスだった。さあ、画家たちが恋したヴェネチアン・グラスの旅へでかけよう。

《獅子形水差》16世紀中頃 ヴェネチア 箱根ガラスの森美術館

ジョルジョーネ & ティツィアーノ《田園の奏楽》（複製）1510年頃 パリ ルーブル美術館 (C)New Picture Library / Summerfield Press

《龍装飾水差》19世紀 ヴェネチア 箱根ガラスの森美術館

■第2章：ヴェネチアン・グラスの黄金時代（15世紀半～16世紀）

15世紀半ば高純度の無色透明のガラス「クリスタッロ」を創り出すことに成功したヴェネチアン・グラスは、ヨーロッパ王侯貴族の憧れの的となった。本章では、ヴェネチアン・グラスが描かれたルネサンス期の絵画とともに、同館コレクションの中から15～16世紀のヴェネチアン・グラスの名品を紹介する。

ヴィンチェンツォ・カテーナ《エマオの晩餐》1520年頃（複製）フィレンツェ ウフィツィ美術館 (C)Gabinetto Fotografico delle Gallerie degli Uffizi

《点彩花文坏》16世紀 ヴェネチア 箱根ガラスの森美術館

ペーター・ゲルトナー《磔刑》1537年（複製）ボルチモア ウォルターズ美術館 (C)The Walters Art Museum, Baltimore

《レース・グラス蓋付ゴブレット》16世紀末～17世紀初頭 ヴェネチア 箱根ガラスの森美術館

■第3章：静物画の中のヴェネチアン・グラス（17～18世紀）

17世紀以降のネーデルランドでは、花や果物などの自然物と金属器やガラス器など人工物を組み合わせた「静物画（Still-life）」と呼ばれる絵画ジャンルが流行し、そこには「ファソン・ド・ヴェニス（ヴェネチア風）」のガラス器が盛んに描かれるようになった。本章では、当館のコレクションの中から「静物画」に描かれたヴェネチアン・グラスを紹介する。

カラヴァッジョ《バッカス》1598年頃（複製）フィレンツェ ウフィツィ美術館 (C)Gabinetto Fotografico delle Gallerie degli Uffizi

《ダイヤモンド・ポイント彫りレース文坏》16世紀 ヴェネチア 箱根ガラスの森美術館

クリスチャン・ベレンツ《優雅な軽食》1717年（複製） ローマ コルシーニ美術館 (C)Gallerie Nazionali di Arte Antica, Roma (MiC) - Bibliotheca Hertziana, Istituto Max Planck per la storia

《ダイヤモンド・ポイント彫り草花文ワイングラス》17世紀、ヴェネチアまたはネーデルランド 箱根ガラスの森美術館

■第4章：祝宴の中のヴェネチアン・グラス

東西貿易の要衝として繁栄したヴェネチア共和国では、さまざまな国からの要人をもてなすための饗宴が繰り広げられた。本章では、ヴェネチアの祝宴を描いた絵画とともに、当館のコレクションの中から祝宴を華やかに演出したヴェネチアン・グラスを紹介する。

ピエトロ・ロンギ工房《ナーニ邸の祝宴》1755年（複製）ヴェネチア カ・レッツォニコ (C)Photographic Archive ‒Fondazione Musei Civici di Venezia

《レース・グラス・コンポート》17世紀初頭 ヴェネチア 箱根ガラスの森美術館

ジュゼッペ・レッコ《召使いのいるガラス、陶器、花の静物画》1679年（複製）セビリア カーサ・デ・ピラトス（メディナセリ公爵邸財団） (C)Casa de Pilatos, Sevilla(España). Fundacion Casa Ducal de Medinaceli

《レース・グラス蓋付容器》16世紀 ヴェネチア 箱根ガラスの森美術館

■第5章：ヴェネチアン・グラスの衰退と復興（19～20世紀）

18世紀末ナポレオンのイタリア遠征によりヴェネチア共和国は終焉を迎え、ムラーノ島のガラス産業も存続の危機に直面した。そうした中、アントニオ・サルヴィアーティとヴィンチェンツォ・ザネッティの二人の救世主が現れ、ヴェネチアン・グラスの復活と近代化に大きな活力を与えた。本章では、ムラーノ島のガラス産業復活と近代化を象徴する19世紀以降のヴェネチアン・グラスを紹介する。

ヴィットーリオ・エマヌエーレ・ブレッサーニン《パラッツォ・サルヴィアーティのモザイク壁画》1924年（複製）ヴェネチア パラッツォ・サルヴィアーティ

《ドルフィン形脚赤色コンポート》19世紀 ヴェネチア サルヴィアーティ工房 箱根ガラスの森美術館

ウバルド・オッピ《放蕩息子》1924年（複製）個人コレクション (C)Mondadori Portfolio/Bridgeman Images

《龍装飾コンポート》1880年頃 ヴェネチア サルヴィアーティ工房 箱根ガラスの森美術館

『描かれたヴェネチアン・グラス ～箱根ガラスの森美術館コレクション～』の詳細は特設サイトにて。