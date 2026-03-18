スターバックス コーヒー ジャパンは、エスプレッソとイタリアンベーカリー「プリンチ」のパンを楽しむ新スタイルのカフェベーカリー「スターバックス リザーブ カフェ 名古屋 栄 HAERA店」を6月11日にオープンする。名古屋・栄の新商業施設「HAERA」に出店するもので、東海地方では初の店舗となる。

スターバックス リザーブ カフェ 名古屋 栄 HAERA店

「ミラネーゼ キッサテン」がコンセプトの新しいスターバックス体験

スターバックス リザーブ カフェは、日常の少し上質な大人のご褒美をコンセプトとした新しいスタイルの店舗だという。ミラノのバール文化と、日本の喫茶店文化を融合させた「Milanese Kissaten(ミラネーゼ キッサテン)」をデザインコンセプトに掲げている。コーヒーとパンを楽しむ文化が根付く名古屋において、こだわりのラテとプリンチのパンによる新しい体験を提案するとしている。

店舗イメージ

スターバックス リザーブ カフェの特別なメニュー

本店舗では、スターバックス リザーブ ロースタリー東京で焙煎した、華やかで繊細なフレーバーをもつスターバックス リザーブのコーヒー豆を使用するという。「クリエイション ラテ」、「トリート コーヒー」、「ドルチェ コーヒー」、「ブリュード コーヒー」の4つのカテゴリーのオリジナルビバレッジを多数ラインアップするとのことだ。

また、プリンチの定番商品でオープン当初から愛されているイタリアのクロワッサン「コルネッティ」を常時数種類用意。さらに、プリンチで一番人気のドルチェで、コーヒーの味わいをしっかり感じるティラミスとコルネッティが融合した「コルネッティ ティラミス」も提供されるとしている。

スターバックス リザーブ カフェの特別なメニュー

スターバックス リザーブ カフェで提供する主なビバレッジ

提供される主なビバレッジは、スターバックス リザーブのエスプレッソをベースにした個性豊かなラインアップとなっている。

クラシック ダブル トール ラテ(760円)は、スターバックス日本1号店の初めてのオーダーから着想を得たという特別な一杯だ。

クラシック ダブル トール ラテ(760円)

華やかな香りのストロベリー ラベンダー ラテ(790円)は、ラベンダーフレーバーシロップにフリーズドライのストロベリーをトッピングし、彩り豊かな風味に仕上げているという。

ストロベリー ラベンダー ラテ(790円)

スターバックス リザーブ スイート ミルク コーヒー(760円)は、ホワイトモカやバニラの甘さを重ねた、どなたにも親しみやすい一杯とのことだ。

スイート ミルク コーヒー(760円)

また、バニラアイスクリームをのせたミルクベースにエスプレッソを注ぎ、アフォガート風に仕立てたスターバックス リザーブ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ(880円)も用意されている。

エスプレッソ アフォガート フラペチーノ(880円)

イタリアンベーカリー「プリンチ」とは

プリンチは、1985年にミラノにオープンしたイタリアンベーカリーだという。パン、コルネッティ、ピッツァ、サラダ、デザートなど、厳選された食材を用いたイタリアを代表するメニューが取り揃っている。

日本には2019年にスターバックス リザーブ ロースタリー東京に初出店した。本店舗では、プリンチこだわりのバリエーション豊かなコルネッティと、本場ミラノの味わいを感じるリッチなドルチェを堪能できるとのことだ。

プリンチ

プリンチのコルネッティ

プリンチの代名詞ともいえるコルネッティを中心に、コーヒーに合うフードメニューが揃う。

発酵バターを丁寧に生地に織り込んで焼き上げたコルネッティ(380円)は、外はバリバリ、中はふんわりとしたエアリーな食感が特徴だという。

また、コーヒーシロップを染み込ませた生地にマスカルポーネクリームを挟んだコルネッティ ティラミス(790円)は、新しい味わいのドルチェとして提供される。