スターバックス コーヒー ジャパンは、全国30店舗の「スターバックス ティー & カフェ」にて、トロピカルな味わいの新作ティービバレッジ2品を6月17日から販売する。サマーシーズン第2弾として「Urban Oasis(都会のオアシス)」をテーマに、南国ハワイの島々からインスパイアされた茶葉を主役にした上質なリフレッシュタイムを提案するという。

「パイン & ココナッツ フローズン ティー フロート」「クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ」※イメージ画像

パフェのように楽しめる一杯や新感覚のクラフトアイスティーが登場

新商品に使用している茶葉「スターバックス ティバーナ パイナップル コナ ポップ」は、甘酸っぱいパイナップルとやさしい甘さのアップルに、バラやマリーゴールドの花びらやつぼみを加えた華やかで香り豊かな味わいが魅力だという。

この茶葉の魅力を生かした「パイン & ココナッツ フローズン ティー フロート」(店内利用950円、持ち帰り933円)は、カップの底にパイナップル果肉入りジュレとオレンジマーマレードを敷き、フローズン状のベースを注いでココナッツクリームを重ねている。仕上げにバニラアイスクリームとココナッツチップスをトッピングした、パフェのように楽しめる特別な一杯だそうだ。

パイン & ココナッツ フローズン ティー フロート 店内利用950円、持ち帰り933円

また、「クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ」(628円)は、オーダーごとにバリスタが茶葉と水をスチームして丁寧に抽出し、氷の上から急冷させて仕上げるという。パイナップルの爽やかな風味にボタニカルが重なり合う特別な一杯に変更されているとのことだ。

クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ 店内利用640円、持ち帰り628円

自宅用茶葉の販売や7月の新店舗オープン情報も

自宅やギフト用として楽しめる箱入りの茶葉「スターバックス ティバーナ パイナップル コナ ポップ(箱入り/80g)」(2,350円)も定番商品として常時用意されており、スターバックス ティー & カフェ全国30店舗やオンラインストア、スターバックス リザーブ ロースタリー 東京で販売される。

スターバックス ティバーナ パイナップル コナ ポップ(箱入り/80g) 2,350円

スターバックス ティバーナ パイナップル コナ ポップ(箱入り/80g) 2,350円

さらに、スターバックス ティー & カフェのエリア拡大として、7月6日には大阪市天王寺エリア初出店となる「スターバックス ティー & カフェ 天王寺ミオ本館 3階店」が開店日を迎える予定だという。

新商品のティービバレッジ2品は一時的な欠品や早期に販売終了する場合もあるとのことだ。