スターバックス リザーブ カフェは、エスプレッソを使ったビバレッジとイタリアンベーカリー プリンチ®のコルネッティを楽しむ新しいスタイルのカフェベーカリーとして、『コールドクラシックムース バニラマキアート』を4月8日より発売する。コルネッティと合わせるムースディップスタイルを提案する新作である。

コールドクラシックムース バニラマキアート

『コールドクラシックムース バニラマキアート』。

クラシックシロップ入りの、ほんのり甘くリッチな味わいのコールドムースを合わせたエスプレッソビバレッジである。バニラシロップを入れたミルクにふわふわもちもちのコールドムースをトッピング。そこにバリスタが丁寧にスターバックス リザーブ®のコーヒー豆を使ったエスプレッソを注いで仕上げる。"マキアート"が意味する"シミ"を描く一杯だ。 コールドディップムースの口あたりと、やさしく広がるバニラフレーバーシロップの香りが魅力である。アイスビバレッジとして初めてディップをおすすめする。 ふわふわもちもちで思わずディップをしたくなるコールドムースを、コルネッティでそっとすくい上げて楽しんでほしい。

好みでミントパウダーをトッピングするのがおすすめである。 ひんやりと冷たいムースディップフォームとの相性は抜群。スターバックス リザーブ® カフェならではの夏のコーヒー体験を楽しめる。

コールドクラシックムース バニラマキアート

◼商品名:コールドクラシックムース バニラマキアート

◼価格:<持ち帰りの場合> 835円 <店内利用の場合> 850円

◼取り扱い店舗: スターバックス リザーブ カフェ 新宿マルイ本館2階店、スターバックス リザーブ カフェ 東京スカイツリータウン30F店、スターバックス リザーブ カフェ 心斎橋パルコ地下1階店(4月10日~)、スターバックス リザーブ カフェ 大丸梅田地下1階店(4月20日~)

毎日のライフスタイルにエスプレッソが欠かせないミラネーゼは、フォームがたっぷりのカプチーノにバターの風味豊かなコルネッティをひたして楽しんでいる。リザーブ カフェで提供するラテは、一杯ずつ丁寧にスチーミングしたふわふわのミルクをエスプレッソに注ぐ。ここに、外はバリバリ、中はふんわりエアリーなプリンチのコルネッティを軽くディップして楽しんでほしい。

コルネッティの食感、バターとコーヒーの香りが相性抜群で、ミラノ気分を味わえる。おすすめは、クラシック ダブル トール ラテにコンディメントのシナモンをふりかけてコルネッティをディップするスタイルである。エスプレッソを使ったビバレッジ、コルネッティ、コンディメントを選び自分ならではの組み合わせを見つけることもディップスタイルの楽しみ方である。