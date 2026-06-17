コメダは6月24日、「カリー祭り」を全国のコメダ珈琲店(一部店舗を除く)で開催する。

カリー祭り

本フェアでは、昨年の人気商品に加え、新たに「カリーナンドッグ」(710円～770円)と「アサイーミックスラッシー」(670円～910円)が登場。新宿中村屋監修のカリーソースを使用したスナック4種類、ドリンク2種類をラインナップする。

カリーソースはコクと深みのあるスパイシーな味わいが特徴で、メニューに応じて2種類を使い分けている。カリーナンドッグ、チーズカリーとナンには、具材のひき肉、じっくり煮込んだ野菜や果物の旨みを感じるカリーを味わうためのソース。タンドリーチキンホットサンドとカツカリーパンには、組み合わせた食材の旨みをホットに引き立てるプレーンなソースを採用している。

「カリーナンドッグ」と「アサイーミックスラッシー」が新登場

昨年好評だったナンを使ったメニューの新作として、カリーナンドッグが登場する。手伸ばしナンに、シャキシャキ食感の千切りキャベツとソーセージを重ね、特製カリーソースととろけるチーズを合わせた。特製カリーソースのコクととろ～りチーズが調和した、食べ応えのある一品。

アサイーミックスラッシーは、ヨーグルト風味のラッシーに、アサイーとブルーベリーの酸味、バナナの風味をプラスしたフルーティーな一杯。

昨年好評のメニューが再登場

昨年好評だった「タンドリーチキンホットサンド」(1,270円～1,330円)が再登場する。7種の香辛料を効かせたタンドリーチキンとシャキシャキのキャベツを、特製カリーソースと合わせ、山食パンのトーストでサンド。スパイスの風味豊かな味わいをまとわせて香ばしく焼き上げた。

とろ～りチーズと特製カリーソースを、もっちり食感の手伸ばしナンに絡めて食べる「チーズカリーとナン」(750円～810円)も再登場する。追加ナンは250円、追加チーズカリーソースは320円。特製カリーソースはピリッとした辛さの後に、じっくり煮込んだ野菜や果物の旨みが広がり、チーズとも相性抜群だという。

「ラッシー」(620円～860円)も再登場する。ヨーグルト風味のさっぱりとしたドリンクで、まろやかな甘みとほどよい酸味が爽やかな味わい。

定番メニュー「カツカリーパン」も

「カツカリーパン」(950円～1,040円)は、特製カリーソースと揚げたてのカツ、キャベツをコメダ特製のパンで挟んだ定番メニュー。1人でもシェアして食べても満足できる一品だという。

カリー祭りフォロー&リポストキャンペーン

公式X(@KomedaOfficial)をフォローし、対象の投稿をリポストした人の中から抽選で2名にプレゼントが当たる。キャンペーン期間は2026年6月24日11:00～7月5日23:59。

景品は、「新宿中村屋 こだわりのカリーセット(新宿中村屋カリーセット商品約1年分＋銅メッキ カリー食器セット)」(抽選で1名)、「インドは紅茶生産量世界1位!ティータイムセット(ノリタケ ヨシノ ティー食器セット＋ラティス インド産紅茶約1年分)」(抽選で1名)となる。なお、景品は選べない。