コーヒーと一緒にいただくトーストとあんこが、最高に美味しいコメダ珈琲店のモーニング。しかし、その常識をくつがえす新常識があることが明らかに。思わず「え、そんなのアリ!?」と声が出そうな“裏ワザ級の食べ方”が、SNSで話題となっています。

実はモーニングサービスのドリンクとして

コーンスープを頼めることはご存知でしょうか🌽

コメダ珈琲店こだわりのトーストを

コーンスープに浸して食べるのがおすすめです😋

(@KomedaOfficialより引用)

コメダ珈琲のモーニング

モーニングのドリンクに、スープもチョイスできるとは! 筆者はもっぱらコーヒー党なので、全く気づきませんでしたが、朝はスープ派!という方や妊娠中の方、ちょっと体が疲れている時にもスープがあったら嬉しいですよね。

コメダ珈琲のコーンスープ

しかも、中の人いわく、コーンスープをただ飲むのではなく、“トーストを浸す”のがおすすめとか。半分はあんこを乗せてカリッと、もう半分はスープに浸してジュワーっと。一度に2つの美味しさを楽しめて、得した気分になれちゃいそう。

SNSで紹介されると、「すごい!すごい!!!」「これ、知らんかった」「なるほどぉ!!考えたことなかった」「次コメダ行ったら絶対やる」といった反応が。また、以前からコーヒーよりもスープ派の方からは、「いつも、こうさせていただいております。美味」「コメダのコーンスープ美味しいんだよねぇ 大好き」「まじで美味しいからこれ!」と太鼓判。さらに、「ミネストローネ」や「クラムチャウダー」といった他のスープを推す人も目立ち、執筆時点までに4万を超えるいいねが寄せられています。

コーヒーもスープも美味しいコメダ珈琲店。その日の気分に合わせて、あなた好みの“朝の一杯”を選んでみてはいかがでしょうか。