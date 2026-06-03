コメダは7月13日、「2026年サマーバッグ」(5,200円～)を全国のコメダ珈琲店で販売する。これに先駆け、6月10日より各店舗で予約受付を開始する。(販売ならびに予約受付は一部店舗を除く)

今年は涼しげな素材感と色味にこだわったアイテムを揃えた。軽やかで夏らしい見た目のメッシュトートバッグに、サマーバッグでは初登場の保冷ポーチ、アイスコーヒー2本、9枚綴りのコーヒーチケット1冊を詰め込んだ、お得なセットとなっている。価格は5,200円/5,500円/5,800円/6,300円(店舗によって異なる)。各店舗数量限定で、限定数に達し次第、予約受付及び販売を終了する。

爽やかで使い勝手の良いメッシュトートバッグ

メッシュトートバッグ

メッシュトートバッグは、バッグ全体にメッシュ素材を使用し、軽やかで季節感のあるデザインに仕上げた。本体は薄いグレーを基調に、内側の淡いブルーのポケットが透けて見える仕様。内側のポケットで中身が見えにくい仕様となっており、機能性にも配慮した、使い勝手の良いアイテム。軽量ながらもしっかりとした生地の持ち手で持ち運びやすく、日常使いからお出かけまで幅広いシーンで活躍する。

暑い日に活躍する保冷ポーチ

保冷ポーチ

冷たいものをそのままに持ち歩ける、メッシュトートバッグの内ポケットと同じ、淡いブルーの保冷ポーチ。メッシュトートバッグに入れて一緒に使用することも、単体で使用することもできる。ファスナーの持ち手部分にはロゴをあしらったリボンが付いており、シンプルな保冷ポーチのアクセントになっている。500mlのペットボトルを横に寝かせて収納できる、使い勝手の良いサイズ感。

アイスコーヒーが夏限定で再登場

アイスコーヒー 2本

コメダオリジナルのアイスコーヒーを、2本セットで用意した。無糖なので、シロップやミルクなどを加えて、好みに合わせたアレンジが可能。

有効期限なしのコーヒーチケット

コーヒーチケット1冊 9枚綴り

コーヒーチケット1冊(9枚綴り)は購入店舗限定で利用できる。有効期限がないため、「いつものコメダ珈琲店」で長く利用できる。

なお、「コメダ和喫茶 おかげ庵」「ジェリコ堂」「コメダ公式オンラインショップ コメクション」でもサマーバッグを用意しており、ブランドごとに色や中身が異なる。