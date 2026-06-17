ファミリーマートは6月16日、「FAMIMA CAFÉ」のブレンド、アイスコーヒー、カフェラテ、アイスカフェラテにおけるLLサイズの売上杯数が、導入から2週間(2026年6月2日～6月15日)で100万杯を突破したと発表した。

LLサイズが2週間で100万杯を突破

「自分好みの1杯」を追求する"こだわり層"は9割超

同社は2026年6月2日、全国約16,400店舗で新型コーヒーマシンの導入を完了した。同日から販売を開始した大容量のLLサイズは、導入から2週間で100万杯を売り上げた。

今回、同社が実施した「コーヒー飲用実態調査」の結果も発表された。調査は2026年5月27日～5月29日、日常的にコーヒーまたはラテの飲用習慣があり、FAMIMA CAFÉの新型コーヒーマシンを利用したことのある全国の20～59歳の男女800名を対象にインターネットで行われた。

調査の結果、コーヒーに対し、"自分好み"を求めるユーザーが多いことが明らかになった。94.4%が「自分の好み(濃さやミルク量の調整)に合わせたコーヒーを飲みたい・楽しみたい」と回答しており、カスタマイズ性への関心の高さが浮き彫りとなった。

88.0%が新型コーヒーマシンの味を評価

調査では、全体の88.0%が新型コーヒーマシンのコーヒーを「うまい(おいしかった)」と回答した。具体的にどのような部分でおいしさを感じるかという質問では、「香り」に次いで「コク」への評価が高い結果となった。2026年度リニューアル品が過去最高評価を獲得した調査結果を裏付けるように、実際のユーザーからも支持されていることが明らかとなった。

さらに普段の飲用スタイルを見ると、ブラック派は58.4%、ラテ派は41.6%とややブラック派が優勢の結果に。ブラック派では、91.4%が「その日の気分に合わせて、コーヒーの濃さ(濃いめ・普通・軽め)を使い分けてみたい」と回答し、ラテ派でも95.2%が「ラテの濃さ(コーヒーリッチ・普通・リッチミルク)を使い分けてみたい」と答えた。ブラック派は"濃さ"、ラテ派は"コーヒー感とミルク感のバランス"と、求める調整ポイントこそ異なるものの、どちらの層も「自分好みの1杯」へのこだわりが非常に強いことがうかがえる。

FAMIMA CAFÉのコーヒーラインナップ

「ブレンド」(S:150円、M:220円、L:260円、LL:320円)は、豆選定、焙煎、抽出、すべてにこだわった豆本来の「甘み」と「コク」の深い仕上がりの一杯。同価格で軽め、濃いめも選択できる。

「アイスコーヒー」(S:150円、M:250円、L:345円、LL:370円)は、一口めからしっかり濃厚な味わいで、氷に負けない飲みごたえとすっきりキレのある後味が特長。同価格で軽め、濃いめも選択可能。

ふわふわ泡の「カフェラテ」(M:220円、L:260円、LL:320円)と「アイスカフェラテ」(M:250円、L:345円、LL:370円)は、ファミマカフェ専用のミルクを使用し、濃厚な味わいとやさしい甘みが特長。同価格でコーヒーリッチ、ミルクリッチも選ぶことができる。

「モカブレンド」(S:170円、M:250円)と「アイスモカブレンド」(S:190円)は、希少なエチオピア・イルガチェフェ産の最高等級モカ豆を60%配合し、豆の持つ香りを最大限に引き出すモカブレンド専用の「香る焙煎」を採用。モカの特徴である華やかな香り・味わい・風味を最大限に強く感じられる。フルーティーな味わいに爽やかな酸味が楽しめる。

おかわりコーヒークーポンもらえるキャンペーン

FAMIMA CAFÉのコーヒー・カフェラテを購入すると、次回コーヒー・カフェラテに使える30円引きレシートクーポンがもらえる。配布期間は2026年6月2日～6月22日23:59、利用期間は2026年6月2日7:00～6月29日23:59。

「FAMIMA CAFĒメニュー診断」キャンペーンも

同社公式Xアカウントをフォローし、Xで「FAMIMA CAFÉメニュー診断」の結果をシェアすると、抽選で10名に「オリジナルマルチカップホルダー」が当たる。キャンペーン期間は2026年6月9日～6月22日23:59。