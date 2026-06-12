ファミリーマートは6月16日から、Afternoon Tea監修のもと開発した全28商品を展開する「アフタヌーンティー」フェアを全国のファミリーマートで実施する。

Afternoon Tea監修、過去最多の全28種類を展開

同社とAfternoon Teaは2019年から継続的にコラボレーションを実施しており、焼き菓子から始まりこれまでさまざまな商品を展開してきた。

今回のフェアでは、昨年の25種類を上回る、過去最大規模のコラボレーションとして全28種類の商品を展開する。今年はコラボ史上初のお酒が登場するほか、シュークリームや琥珀糖などの新商品12種類を開発した。

デザートや焼き菓子、パンなど多彩なラインアップ

デザートでは、「窯出しとろけるミルクティープリン」(238円)、「アールグレイ香るザクほろシュー(紅茶クリーム)」(248円)、「アールグレイ香るクリスピー紅茶サンド」(298円)、「アールグレイ香る紅茶カヌレ」(275円)が登場する。

ミルクティープリンは、アールグレイを使用したミルクティープリンに北海道生クリーム入りのホイップクリームをトッピングした商品。

アールグレイ香るザクほろシューは、ザクほろ食感のシューパフの中にダブルクリームを詰めたアールグレイ香るシュークリーム。

アールグレイ香るクリスピー紅茶サンドは、ひと口で紅茶の香りが広がるサクパリ食感の紅茶サンド。

アールグレイ香る紅茶カヌレは紅茶の香りをアップさせた。カリっともっちり、紅茶の香りが口いっぱいに広がるカヌレ。

焼き菓子では、「アールグレイ香る紅茶のフィナンシェ」(198円)、「アールグレイ香る紅茶のバウムクーヘン」(195円)、「アールグレイ香る紅茶のドーナツ」(155円)、「紅茶とりんごのパウンドケーキ」(190円)、「紅茶とオレンジのザクザククッキー」(198円)を発売する。

フィナンシェは、アールグレイの香りと焦がしバターのコクが特徴。

バウムクーヘンは、アールグレイの香りが広がるしっとり食感。

紅茶のドーナツは、アールグレイが香るグレーズをかけたオールドファッションドーナツ。

紅茶とりんごのパウンドケーキは、セイロン紅茶とりんごのハーモニーが楽しめるしっとりとした食感のケーキ。

紅茶とオレンジのザクザククッキーは、セイロン紅茶とオレンジの風味が楽しめるザクザク食感のクッキー。

その他、「アールグレイメロンパン」(170円)、「アールグレイの生スコーンクロワッサン(ホワイトチョコチップ入り)」(185円)などのパン類のほか、「華やかな香りを楽しむ紅茶チョコプレッツェル」(268円)、「しっとりクッキーロイヤルミルクティー味」(198円)、「紅茶とピーチの琥珀糖」(450円)といった菓子、「オレンジ&アールグレイのミルクティーアイス」(225円)、ペットボトル飲料「アップル香るティーソーダ」(140円)なども展開する。

シリーズ初のアルコール飲料も登場

「シャルドネティーサワー」(177円)は、Afternoon Tea監修シリーズ初のアルコール飲料で、爽やかな茶葉の味わいとシャルドネの華やかな香りが特徴。全国の酒類取扱店で販売する。

ロイヤルミルクティーフラッペも発売中

「アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ」(360円)は、2023年から3年連続で年間のフラッペ売上No.1を記録し、累計販売数は2,000万杯を突破している。香り高い紅茶と紅茶風味クッキーにより、一杯でティータイム気分が味わえるフラッペ。2026年3月にはさらに紅茶の香りを楽しめる仕様へとアップデートした。