お笑いコンビ・千鳥の大悟が、6日に放送されたTOKYO FM『川島明 そもそもの話』(毎週土曜17:00～)にゲスト出演し、志村けんさんと親交を深めることになったきっかけを語った。

大悟

志村けんさん、大悟からのツッコミに「え、何?」

大悟は、「出会ってからすぐやったかな。飲みに行こうってなったのは」と切り出し、お笑い特番での初共演エピソードを披露。「僕らの『お主』って何回も言うネタ。あれにハマっちゃったらしくて」と明かした。

その後、志村さんから声がかかったといい、「すぐ呼んでくれたんですよ。『バカ殿』のネタするやつに。あいさつ行ったら『君、お酒飲むの?』。『はい、飲みます』って言ったら、『今度行こうか』って」と誘われた経緯を説明した。

初めて飲みに行った後、3日連続で誘われたほど気に入られたという。大悟はその理由を、「たぶんなんですけど、志村さんの周りで、志村さんにそんなにプライベートでツッコむ人いなかったと思うんですよ」と分析。「クラブの姉ちゃんの膝に師匠が手を置くのを、『何しとんねん、おっさん』って言ってたんですよ」と笑った。「最初、志村さんも『え、何?』みたいな」と反応を回想し、「ほんならなんか、それが楽しくなったみたいで」と振り返った。

さらに、「お前は俺にツッコめるから」という理由で、志村さんとのコント番組にも起用されることに。「あれが毎週あったんで、それの後には絶対飲みに行くみたいな」とさらに交流が深まったことを話していた。